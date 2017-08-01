Loopring (LRC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Loopring (LRC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Loopring (LRC) Informacije Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Službena web stranica: https://loopring.org Bijela knjiga: https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1 Kupi LRC odmah!

Loopring (LRC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Loopring (LRC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 136.18M $ 136.18M $ 136.18M Ukupna količina: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Količina u optjecaju: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 136.85M $ 136.85M $ 136.85M Povijesni maksimum: $ 3.8371 $ 3.8371 $ 3.8371 Povijesni minimum: $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 Trenutna cijena: $ 0.09961 $ 0.09961 $ 0.09961 Saznajte više o cijeni Loopring (LRC)

Loopring (LRC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Loopring (LRC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LRC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LRC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LRC tokena, istražite LRC cijenu tokena uživo!

Loopring (LRC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LRC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LRC povijest cijena odmah!

LRC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LRC? Naša LRC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LRC predviđanje cijene tokena odmah!

