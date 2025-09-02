League of Traders (LOT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01668
$ 0.01668$ 0.01668
24-satna najniža cijena
$ 0.01763
$ 0.01763$ 0.01763
24-satna najviša cijena
$ 0.01668
$ 0.01668$ 0.01668
$ 0.01763
$ 0.01763$ 0.01763
$ 0.04825600350990213
$ 0.04825600350990213$ 0.04825600350990213
$ 0.015383668681937546
$ 0.015383668681937546$ 0.015383668681937546
-1.47%
-2.15%
-4.00%
-4.00%
League of Traders (LOT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01682. Tijekom protekla 24 sata, LOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01668 i najviše cijene $ 0.01763, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOT je $ 0.04825600350990213, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.015383668681937546.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOT se promijenio za -1.47% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -4.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu League of Traders (LOT)
No.1679
$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M
$ 55.96K
$ 55.96K$ 55.96K
$ 16.82M
$ 16.82M$ 16.82M
163.89M
163.89M 163.89M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
16.38%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija League of Traders je $ 2.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.96K. Količina u optjecaju LOT je 163.89M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.82M.
League of Traders (LOT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena League of Traders za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0003696
-2.15%
30 dana
$ -0.00304
-15.31%
60 dana
$ -0.00806
-32.40%
90 dana
$ +0.01182
+236.40%
League of Traders promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LOT od $ -0.0003696 (-2.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
League of Traders 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00304 (-15.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
League of Traders 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LOT od $ -0.00806 (-32.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
League of Traders 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01182 (+236.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena League of Traders (LOT)?
A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!
League of Traders dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje League of Traders ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti LOT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o League of Traders na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje League of Traders učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
League of Traders Predviđanje cijene (USD)
Koliko će League of Traders (LOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših League of Traders (LOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za League of Traders.
Razumijevanje tokenomike League of Traders (LOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti League of Traders (LOT)
Tražiš kako kupiti League of Traders? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti League of Traders na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.