League of Traders

League of Traders Cijena(LOT)

Grafikon aktualnih cijena League of Traders (LOT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:45:05 (UTC+8)

League of Traders (LOT) Informacije o cijeni (USD)

League of Traders (LOT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01682. Tijekom protekla 24 sata, LOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01668 i najviše cijene $ 0.01763, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOT je $ 0.04825600350990213, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.015383668681937546.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOT se promijenio za -1.47% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -4.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu League of Traders (LOT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija League of Traders je $ 2.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.96K. Količina u optjecaju LOT je 163.89M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.82M.

League of Traders (LOT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena League of Traders za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0003696-2.15%
30 dana$ -0.00304-15.31%
60 dana$ -0.00806-32.40%
90 dana$ +0.01182+236.40%
League of Traders promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LOT od $ -0.0003696 (-2.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

League of Traders 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00304 (-15.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

League of Traders 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LOT od $ -0.00806 (-32.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

League of Traders 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01182 (+236.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena League of Traders (LOT)?

Pogledajte League of Traders stranicu Povijest cijena sada.

Što je League of Traders (LOT)

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

League of Traders dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje League of Traders ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LOT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o League of Traders na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje League of Traders učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

League of Traders Predviđanje cijene (USD)

Koliko će League of Traders (LOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših League of Traders (LOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za League of Traders.

Provjerite League of Traders predviđanje cijene sada!

League of Traders (LOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike League of Traders (LOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti League of Traders (LOT)

Tražiš kako kupiti League of Traders? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti League of Traders na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LOT u lokalnim valutama

League of Traders Resurs

Za dublje razumijevanje League of Traders, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena League of Traders web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o League of Traders

Koliko League of Traders (LOT) vrijedi danas?
Cijena LOT uživo u USD je 0.01682 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOT u USD?
Trenutačna cijena LOT u USD je $ 0.01682. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija League of Traders?
Tržišna kapitalizacija za LOT je $ 2.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOT?
Količina u optjecaju za LOT je 163.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOT?
LOT je postigao ATH cijenu od 0.04825600350990213 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOT?
LOT je vidio ATL cijenu od 0.015383668681937546 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOT?
24-satni obujam trgovanja za LOT je $ 55.96K USD.
Hoće li LOT još narasti ove godine?
LOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:45:05 (UTC+8)

League of Traders (LOT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

