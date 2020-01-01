League of Traders (LOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u League of Traders (LOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

League of Traders (LOT) Informacije A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! Službena web stranica: https://leagueoftraders.io Bijela knjiga: https://docs.leagueoftraders.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd Kupi LOT odmah!

League of Traders (LOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za League of Traders (LOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 163.89M $ 163.89M $ 163.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.44M $ 17.44M $ 17.44M Povijesni maksimum: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 Povijesni minimum: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 Trenutna cijena: $ 0.01744 $ 0.01744 $ 0.01744 Saznajte više o cijeni League of Traders (LOT)

League of Traders (LOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike League of Traders (LOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOT tokena, istražite LOT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LOT Jeste li zainteresirani za dodavanje League of Traders (LOT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LOT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LOT na MEXC-u odmah!

League of Traders (LOT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LOT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LOT povijest cijena odmah!

LOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOT? Naša LOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LOT predviđanje cijene tokena odmah!

