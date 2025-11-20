BurzaDEX+
Cijena LOOK uživo danas je 0.0253 USD.LOOK tržišna kapitalizacija je 23,336,109.0303 USD. Pratite ažuriranja cijene LOOK u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

LOOK Cijena(LOOK)

1 LOOK u USD cijena uživo:

$0.02531
$0.02531
+3.26%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena LOOK (LOOK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 13:50:51 (UTC+8)

LOOK Cijena danas

Trenutačna cijena LOOK (LOOK) danas je $ 0.0253, s promjenom od 3.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LOOK u USD je $ 0.0253 po LOOK.

LOOK trenutačno je na #715 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23.34M, s količinom u optjecaju od 922.38M LOOK. Tijekom posljednja 24 sata, LOOK trgovao je između $ 0.02188 (niska) i $ 0.02641 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.15508520063103612, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000165344904285249.

U kratkoročnim performansama, LOOK se kretao -2.09% u posljednjem satu i -31.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 185.17K.

Informacije o tržištu LOOK (LOOK)

No.715

$ 23.34M
$ 23.34M

$ 185.17K
$ 185.17K

$ 23.34M
$ 23.34M

922.38M
922.38M

922,375,851
922,375,851

922,375,851
922,375,851

100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija LOOK je $ 23.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 185.17K. Količina u optjecaju LOOK je 922.38M, s ukupnom količinom od 922375851. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.34M.

LOOK Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02188
$ 0.02188
24-satna najniža cijena
$ 0.02641
$ 0.02641
24-satna najviša cijena

$ 0.02188
$ 0.02188

$ 0.02641
$ 0.02641

$ 0.15508520063103612
$ 0.15508520063103612

$ 0.000165344904285249
$ 0.000165344904285249

-2.09%

+3.26%

-31.74%

-31.74%

LOOK (LOOK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena LOOK za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0007991+3.26%
30 dana$ -0.01193-32.05%
60 dana$ +0.0053+26.50%
90 dana$ +0.0053+26.50%
LOOK promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LOOK od $ +0.0007991 (+3.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

LOOK 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01193 (-32.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

LOOK 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LOOK od $ +0.0053 (+26.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

LOOK 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0053 (+26.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LOOK (LOOK)?

Pogledajte LOOK stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za LOOK

LOOK (LOOK) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za LOOK u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
LOOK (LOOK) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena LOOK mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu LOOK dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za LOOK predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na LOOK Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati LOOK

Spremni započeti s LOOK? Kupnja LOOK je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji LOOK. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje LOOK (LOOK) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od 922.38M dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i LOOK će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti LOOK (LOOK) Vodič

Što možete učiniti s LOOK

Posjedovanje LOOK omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja LOOK (LOOK) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je LOOK (LOOK)

All it takes is just one LOOK.

LOOK Resurs

Za dublje razumijevanje LOOK, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena LOOK web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LOOK

Koliko će 1 LOOK vrijediti 2030. godine?
Ako bi LOOK rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena LOOK i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 13:50:51 (UTC+8)

LOOK (LOOK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Istražite više o LOOK

LOOK USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije LOOK s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje LOOK USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje LOOK (LOOK) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu LOOK uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
LOOK/USDT
$0.02531
$0.02531
+3.51%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.07436

$0.1810

$195.73

$0.000892

$0.00000000000000002550

$0.000001573

$0.1810

$0.4755

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

