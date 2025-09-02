Više o LOGX

LOGX Informacije o cijeni

LOGX Bijela knjiga

LOGX Službena web stranica

LOGX Tokenomija

LOGX Prognoza cijena

LOGX Povijest

Vodič za kupnju LOGX

Konverter LOGX u fiducijarnu valutu

LOGX Spot trgovanje

LOGX USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

LogX Network Logotip

LogX Network Cijena(LOGX)

1 LOGX u USD cijena uživo:

$0.004041
$0.004041$0.004041
+0.77%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena LogX Network (LOGX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:03:51 (UTC+8)

LogX Network (LOGX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004
$ 0.004$ 0.004
24-satna najniža cijena
$ 0.004422
$ 0.004422$ 0.004422
24-satna najviša cijena

$ 0.004
$ 0.004$ 0.004

$ 0.004422
$ 0.004422$ 0.004422

$ 0.22448504758967733
$ 0.22448504758967733$ 0.22448504758967733

$ 0.004163303149706257
$ 0.004163303149706257$ 0.004163303149706257

+0.02%

+0.77%

-11.35%

-11.35%

LogX Network (LOGX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004041. Tijekom protekla 24 sata, LOGXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004 i najviše cijene $ 0.004422, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOGX je $ 0.22448504758967733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004163303149706257.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOGX se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.77% u posljednjih 24 sata i -11.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LogX Network (LOGX)

No.1924

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

$ 60.49K
$ 60.49K$ 60.49K

$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M

368.28M
368.28M 368.28M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

36.82%

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija LogX Network je $ 1.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.49K. Količina u optjecaju LOGX je 368.28M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.04M.

LogX Network (LOGX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena LogX Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00003088+0.77%
30 dana$ -0.003221-44.36%
60 dana$ -0.005474-57.54%
90 dana$ -0.007442-64.81%
LogX Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LOGX od $ +0.00003088 (+0.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

LogX Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.003221 (-44.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

LogX Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LOGX od $ -0.005474 (-57.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

LogX Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.007442 (-64.81%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LogX Network (LOGX)?

Pogledajte LogX Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je LogX Network (LOGX)

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

LogX Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje LogX Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LOGX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o LogX Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje LogX Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

LogX Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LogX Network (LOGX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LogX Network (LOGX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LogX Network.

Provjerite LogX Network predviđanje cijene sada!

LogX Network (LOGX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LogX Network (LOGX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOGX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti LogX Network (LOGX)

Tražiš kako kupiti LogX Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti LogX Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LOGX u lokalnim valutama

1 LogX Network(LOGX) u VND
106.338915
1 LogX Network(LOGX) u AUD
A$0.00614232
1 LogX Network(LOGX) u GBP
0.00294993
1 LogX Network(LOGX) u EUR
0.00343485
1 LogX Network(LOGX) u USD
$0.004041
1 LogX Network(LOGX) u MYR
RM0.01705302
1 LogX Network(LOGX) u TRY
0.16628715
1 LogX Network(LOGX) u JPY
¥0.594027
1 LogX Network(LOGX) u ARS
ARS$5.56611381
1 LogX Network(LOGX) u RUB
0.32558337
1 LogX Network(LOGX) u INR
0.35609292
1 LogX Network(LOGX) u IDR
Rp66.24589104
1 LogX Network(LOGX) u KRW
5.62810275
1 LogX Network(LOGX) u PHP
0.23126643
1 LogX Network(LOGX) u EGP
￡E.0.19610973
1 LogX Network(LOGX) u BRL
R$0.02194263
1 LogX Network(LOGX) u CAD
C$0.00553617
1 LogX Network(LOGX) u BDT
0.49199175
1 LogX Network(LOGX) u NGN
6.19784334
1 LogX Network(LOGX) u COP
$16.22889846
1 LogX Network(LOGX) u ZAR
R.0.07108119
1 LogX Network(LOGX) u UAH
0.16749945
1 LogX Network(LOGX) u VES
Bs0.589986
1 LogX Network(LOGX) u CLP
$3.911688
1 LogX Network(LOGX) u PKR
Rs1.14699744
1 LogX Network(LOGX) u KZT
2.17959417
1 LogX Network(LOGX) u THB
฿0.13036266
1 LogX Network(LOGX) u TWD
NT$0.12385665
1 LogX Network(LOGX) u AED
د.إ0.01483047
1 LogX Network(LOGX) u CHF
Fr0.0032328
1 LogX Network(LOGX) u HKD
HK$0.03147939
1 LogX Network(LOGX) u AMD
֏1.54588455
1 LogX Network(LOGX) u MAD
.د.م0.036369
1 LogX Network(LOGX) u MXN
$0.07536465
1 LogX Network(LOGX) u SAR
ريال0.01515375
1 LogX Network(LOGX) u PLN
0.01470924
1 LogX Network(LOGX) u RON
лв0.01749753
1 LogX Network(LOGX) u SEK
kr0.0379854
1 LogX Network(LOGX) u BGN
лв0.00674847
1 LogX Network(LOGX) u HUF
Ft1.36517103
1 LogX Network(LOGX) u CZK
0.08433567
1 LogX Network(LOGX) u KWD
د.ك0.001232505
1 LogX Network(LOGX) u ILS
0.01353735
1 LogX Network(LOGX) u AOA
Kz3.68365437
1 LogX Network(LOGX) u BHD
.د.ب0.001523457
1 LogX Network(LOGX) u BMD
$0.004041
1 LogX Network(LOGX) u DKK
kr0.02574117
1 LogX Network(LOGX) u HNL
L0.10591461
1 LogX Network(LOGX) u MUR
0.1850778
1 LogX Network(LOGX) u NAD
$0.0711216
1 LogX Network(LOGX) u NOK
kr0.04036959
1 LogX Network(LOGX) u NZD
$0.00682929
1 LogX Network(LOGX) u PAB
B/.0.004041
1 LogX Network(LOGX) u PGK
K0.01709343
1 LogX Network(LOGX) u QAR
ر.ق0.01474965
1 LogX Network(LOGX) u RSD
дин.0.40466574

LogX Network Resurs

Za dublje razumijevanje LogX Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena LogX Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LogX Network

Koliko LogX Network (LOGX) vrijedi danas?
Cijena LOGX uživo u USD je 0.004041 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOGX u USD?
Trenutačna cijena LOGX u USD je $ 0.004041. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LogX Network?
Tržišna kapitalizacija za LOGX je $ 1.49M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOGX?
Količina u optjecaju za LOGX je 368.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOGX?
LOGX je postigao ATH cijenu od 0.22448504758967733 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOGX?
LOGX je vidio ATL cijenu od 0.004163303149706257 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOGX?
24-satni obujam trgovanja za LOGX je $ 60.49K USD.
Hoće li LOGX još narasti ove godine?
LOGX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOGX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:03:51 (UTC+8)

LogX Network (LOGX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LOGX u USD kalkulator

Iznos

LOGX
LOGX
USD
USD

1 LOGX = 0.004041 USD

Trgujte LOGX

LOGXUSDT
$0.004041
$0.004041$0.004041
+0.82%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine