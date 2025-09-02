Terra (LUNA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1462. Tijekom protekla 24 sata, LUNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1387 i najviše cijene $ 0.1506, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUNA je $ 19.543333500985746, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1273692149726897.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUNA se promijenio za +1.24% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i +1.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Terra (LUNA)
No.347
$ 103.80M
$ 103.80M$ 103.80M
$ 711.15K
$ 711.15K$ 711.15K
$ 173.50M
$ 173.50M$ 173.50M
709.98M
709.98M 709.98M
--
----
1,186,707,049
1,186,707,049 1,186,707,049
LUNA2
Trenutačna tržišna kapitalizacija Terra je $ 103.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 711.15K. Količina u optjecaju LUNA je 709.98M, s ukupnom količinom od 1186707049. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 173.50M.
Terra (LUNA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Terra za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000292
+0.20%
30 dana
$ -0.0055
-3.63%
60 dana
$ -0.0053
-3.50%
90 dana
$ -0.0304
-17.22%
Terra promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LUNA od $ +0.000292 (+0.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Terra 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0055 (-3.63%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Terra 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUNA od $ -0.0053 (-3.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Terra 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0304 (-17.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Terra (LUNA)?
The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum.
Terra dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Terra ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti LUNA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Terra na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Terra učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Terra Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Terra (LUNA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Terra (LUNA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Terra.
Razumijevanje tokenomike Terra (LUNA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUNA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Terra (LUNA)
Tražiš kako kupiti Terra? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Terra na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.