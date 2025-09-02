Što je Terra (LUNA)

The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum.

Terra Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Terra (LUNA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Terra (LUNA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Terra.

Terra (LUNA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Terra (LUNA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUNA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Terra (LUNA)

LUNA u lokalnim valutama

Terra Resurs

Za dublje razumijevanje Terra, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Terra Koliko Terra (LUNA) vrijedi danas? Cijena LUNA uživo u USD je 0.1462 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena LUNA u USD? $ 0.1462 . Provjerite Trenutačna cijena LUNA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Terra? Tržišna kapitalizacija za LUNA je $ 103.80M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za LUNA? Količina u optjecaju za LUNA je 709.98M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUNA? LUNA je postigao ATH cijenu od 19.543333500985746 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUNA? LUNA je vidio ATL cijenu od 0.1273692149726897 USD . Koliki je obujam trgovanja za LUNA? 24-satni obujam trgovanja za LUNA je $ 711.15K USD . Hoće li LUNA još narasti ove godine? LUNA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUNA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Terra (LUNA) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

