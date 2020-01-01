LogX Network (LOGX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LogX Network (LOGX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LogX Network (LOGX) Informacije LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers. Službena web stranica: https://logx.network Bijela knjiga: https://docs.logx.network/whitepaper/introduction Istraživač blokova: https://solscan.io/token/7cHJTPkhnCKesVFijmMXVFVY4HjpkLd9qYjg6neb74yD Kupi LOGX odmah!

LogX Network (LOGX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LogX Network (LOGX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 368.28M $ 368.28M $ 368.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Povijesni maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Povijesni minimum: $ 0.004025145495006106 $ 0.004025145495006106 $ 0.004025145495006106 Trenutna cijena: $ 0.004285 $ 0.004285 $ 0.004285 Saznajte više o cijeni LogX Network (LOGX)

LogX Network (LOGX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LogX Network (LOGX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOGX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOGX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOGX tokena, istražite LOGX cijenu tokena uživo!

LogX Network (LOGX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LOGX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

LOGX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOGX? Naša LOGX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

