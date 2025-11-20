LINEA Cijena danas

Trenutačna cijena LINEA (LINEA) danas je $ 0.01064, s promjenom od 6.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LINEA u USD je $ 0.01064 po LINEA.

LINEA trenutačno je na #193 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 164.73M, s količinom u optjecaju od 15.48B LINEA. Tijekom posljednja 24 sata, LINEA trgovao je između $ 0.00967 (niska) i $ 0.01089 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04657278430753583, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.007196492054667389.

U kratkoročnim performansama, LINEA se kretao -0.66% u posljednjem satu i -20.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.56M.

Informacije o tržištu LINEA (LINEA)

Poredak No.193 Tržišna kapitalizacija $ 164.73M$ 164.73M $ 164.73M Obujam (24 sata) $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 766.19M$ 766.19M $ 766.19M Količina u optjecaju 15.48B 15.48B 15.48B Maksimalna količina 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Ukupna količina 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Stopa optjecaja 21.50% Tržišni udio 0.01% Javni blockchain LINEA

