LINEA (LINEA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u LINEA (LINEA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:24:43 (UTC+8)
USD

LINEA (LINEA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LINEA (LINEA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 158.38M
Ukupna količina:
$ 72.01B
Količina u optjecaju:
$ 15.48B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 736.66M
Povijesni maksimum:
$ 0.06192
Povijesni minimum:
$ 0.007196492054667389
Trenutna cijena:
$ 0.01023
LINEA (LINEA) Informacije

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

Službena web stranica:
https://linea.build/association
Bijela knjiga:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Istraživač blokova:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

LINEA (LINEA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike LINEA (LINEA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LINEA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LINEA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LINEA tokena, istražite LINEA cijenu tokena uživo!

