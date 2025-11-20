LightningBitcoin Cijena danas

Trenutačna cijena LightningBitcoin (LBTC1) danas je $ 0.05366, s promjenom od 0.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LBTC1 u USD je $ 0.05366 po LBTC1.

LightningBitcoin trenutačno je na #6902 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 LBTC1. Tijekom posljednja 24 sata, LBTC1 trgovao je između $ 0.05133 (niska) i $ 0.06 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1,037.530029296875, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.05135513457072038.

U kratkoročnim performansama, LBTC1 se kretao -0.78% u posljednjem satu i -1.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.39K.

Informacije o tržištu LightningBitcoin (LBTC1)

Poredak No.6902 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 55.39K$ 55.39K $ 55.39K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 400.62K$ 400.62K $ 400.62K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Ukupna količina 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Stopa optjecaja 0.00% Datum izdavanja 2017-12-18 00:00:00 Javni blockchain LBTC

