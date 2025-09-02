Što je LightningBitcoin (LBTC)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LightningBitcoin (LBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LightningBitcoin (LBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LightningBitcoin.

LightningBitcoin (LBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LightningBitcoin (LBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

LightningBitcoin Resurs

Za dublje razumijevanje LightningBitcoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LightningBitcoin Koliko LightningBitcoin (LBTC) vrijedi danas? Cijena LBTC uživo u USD je 0.05808 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena LBTC u USD? $ 0.05808 . Provjerite Trenutačna cijena LBTC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija LightningBitcoin? Tržišna kapitalizacija za LBTC je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za LBTC? Količina u optjecaju za LBTC je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LBTC? LBTC je postigao ATH cijenu od 1,037.530029296875 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LBTC? LBTC je vidio ATL cijenu od 0.05135513457072038 USD . Koliki je obujam trgovanja za LBTC? 24-satni obujam trgovanja za LBTC je $ 56.66K USD . Hoće li LBTC još narasti ove godine? LBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

LightningBitcoin (LBTC) Važna ažuriranja industrije

