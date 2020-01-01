Layer3 (L3) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Layer3 (L3), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Layer3 (L3) Informacije Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Službena web stranica: https://layer3.xyz Bijela knjiga: https://docs.layer3foundation.org/tokenomics Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a Kupi L3 odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 30.18M $ 30.18M $ 30.18M Ukupna količina: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Količina u optjecaju: $ 800.74M $ 800.74M $ 800.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 125.63M $ 125.63M $ 125.63M Povijesni maksimum: $ 0.1565 $ 0.1565 $ 0.1565 Povijesni minimum: $ 0.03537757570921343 $ 0.03537757570921343 $ 0.03537757570921343 Trenutna cijena: $ 0.03769 $ 0.03769 $ 0.03769

Layer3 (L3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Layer3 (L3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj L3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja L3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku L3 tokena, istražite L3 cijenu tokena uživo!

Layer3 (L3) Povijest cijena Analiza povijesti cijena L3 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite L3 povijest cijena odmah!

L3 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide L3? Naša L3 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte L3 predviđanje cijene tokena odmah!

