L3

Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

ImeL3

PoredakNo.779

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.74%

Količina u optjecaju800,837,461.6264588

Maksimalna količina3,333,333,333

Ukupna količina3,333,333,312

Stopa optjecaja0.2402%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.15526172424064377,2025-03-28

Najniža cijena0.03537757570921343,2024-08-30

Javni blockchainETH

UvodLayer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
L3/USDT
Layer3
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (L3)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
L3/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (L3)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...