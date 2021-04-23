KuCoin Token (KCS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KuCoin Token (KCS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KuCoin Token (KCS) Informacije KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network. Službena web stranica: https://www.kucoin.com/ Bijela knjiga: https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.kcc.io Kupi KCS odmah!

KuCoin Token (KCS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KuCoin Token (KCS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B Ukupna količina: $ 142.36M $ 142.36M $ 142.36M Količina u optjecaju: $ 127.36M $ 127.36M $ 127.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B Povijesni maksimum: $ 32.89 $ 32.89 $ 32.89 Povijesni minimum: $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 Trenutna cijena: $ 14.8117 $ 14.8117 $ 14.8117 Saznajte više o cijeni KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KuCoin Token (KCS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KCS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KCS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KCS tokena, istražite KCS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KCS Jeste li zainteresirani za dodavanje KuCoin Token (KCS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KCS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KCS na MEXC-u odmah!

KuCoin Token (KCS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KCS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KCS povijest cijena odmah!

KCS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KCS? Naša KCS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KCS predviđanje cijene tokena odmah!

