Što je KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje KuCoin Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti KCS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o KuCoin Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje KuCoin Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

KuCoin Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KuCoin Token (KCS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KuCoin Token (KCS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KuCoin Token.

Provjerite KuCoin Token predviđanje cijene sada!

KuCoin Token (KCS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KuCoin Token (KCS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KCS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti KuCoin Token (KCS)

Tražiš kako kupiti KuCoin Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti KuCoin Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KCS u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

KuCoin Token Resurs

Za dublje razumijevanje KuCoin Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KuCoin Token Koliko KuCoin Token (KCS) vrijedi danas? Cijena KCS uživo u USD je 14.6041 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KCS u USD? $ 14.6041 . Provjerite Trenutačna cijena KCS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija KuCoin Token? Tržišna kapitalizacija za KCS je $ 1.86B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KCS? Količina u optjecaju za KCS je 127.36M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KCS? KCS je postigao ATH cijenu od 28.795176559830317 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KCS? KCS je vidio ATL cijenu od 0.336503927826 USD . Koliki je obujam trgovanja za KCS? 24-satni obujam trgovanja za KCS je $ 976.30K USD . Hoće li KCS još narasti ove godine? KCS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KCS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

