KuCoin Token Cijena(KCS)

1 KCS u USD cijena uživo:

$14.6041
-1.13%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena KuCoin Token (KCS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:01:45 (UTC+8)

KuCoin Token (KCS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 14.45
24-satna najniža cijena
$ 14.872
24-satna najviša cijena

$ 14.45
$ 14.872
$ 28.795176559830317
$ 0.336503927826
+0.20%

-1.13%

+16.78%

+16.78%

KuCoin Token (KCS) cijena u stvarnom vremenu je $ 14.6041. Tijekom protekla 24 sata, KCStrgovalo je između najniže cijene $ 14.45 i najviše cijene $ 14.872, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KCS je $ 28.795176559830317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.336503927826.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KCS se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -1.13% u posljednjih 24 sata i +16.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KuCoin Token (KCS)

No.50

$ 1.86B
$ 976.30K
$ 2.92B
127.36M
200,000,000
142,359,547.73556715
63.67%

0.04%

2021-04-23 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija KuCoin Token je $ 1.86B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 976.30K. Količina u optjecaju KCS je 127.36M, s ukupnom količinom od 142359547.73556715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.92B.

KuCoin Token (KCS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena KuCoin Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.166912-1.13%
30 dana$ +4.0705+38.64%
60 dana$ +3.5738+32.39%
90 dana$ +3.3944+30.28%
KuCoin Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KCS od $ -0.166912 (-1.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

KuCoin Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +4.0705 (+38.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

KuCoin Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KCS od $ +3.5738 (+32.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

KuCoin Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +3.3944 (+30.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena KuCoin Token (KCS)?

Pogledajte KuCoin Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje KuCoin Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KCS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o KuCoin Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje KuCoin Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

KuCoin Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KuCoin Token (KCS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KuCoin Token (KCS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KuCoin Token.

Provjerite KuCoin Token predviđanje cijene sada!

KuCoin Token (KCS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KuCoin Token (KCS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KCS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti KuCoin Token (KCS)

Tražiš kako kupiti KuCoin Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti KuCoin Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KCS u lokalnim valutama

1 KuCoin Token(KCS) u VND
384,306.8915
1 KuCoin Token(KCS) u AUD
A$22.198232
1 KuCoin Token(KCS) u GBP
10.660993
1 KuCoin Token(KCS) u EUR
12.413485
1 KuCoin Token(KCS) u USD
$14.6041
1 KuCoin Token(KCS) u MYR
RM61.629302
1 KuCoin Token(KCS) u TRY
600.958715
1 KuCoin Token(KCS) u JPY
¥2,146.8027
1 KuCoin Token(KCS) u ARS
ARS$20,115.833381
1 KuCoin Token(KCS) u RUB
1,176.652337
1 KuCoin Token(KCS) u INR
1,286.62121
1 KuCoin Token(KCS) u IDR
Rp239,411.437104
1 KuCoin Token(KCS) u KRW
20,339.860275
1 KuCoin Token(KCS) u PHP
836.084725
1 KuCoin Token(KCS) u EGP
￡E.708.883014
1 KuCoin Token(KCS) u BRL
R$79.446304
1 KuCoin Token(KCS) u CAD
C$20.007617
1 KuCoin Token(KCS) u BDT
1,778.049175
1 KuCoin Token(KCS) u NGN
22,364.572699
1 KuCoin Token(KCS) u COP
$58,650.941846
1 KuCoin Token(KCS) u ZAR
R.256.886119
1 KuCoin Token(KCS) u UAH
605.339945
1 KuCoin Token(KCS) u VES
Bs2,132.1986
1 KuCoin Token(KCS) u CLP
$14,136.7688
1 KuCoin Token(KCS) u PKR
Rs4,145.227744
1 KuCoin Token(KCS) u KZT
7,877.013417
1 KuCoin Token(KCS) u THB
฿471.566389
1 KuCoin Token(KCS) u TWD
NT$447.469624
1 KuCoin Token(KCS) u AED
د.إ53.597047
1 KuCoin Token(KCS) u CHF
Fr11.68328
1 KuCoin Token(KCS) u HKD
HK$113.765939
1 KuCoin Token(KCS) u AMD
֏5,586.798455
1 KuCoin Token(KCS) u MAD
.د.م131.4369
1 KuCoin Token(KCS) u MXN
$272.366465
1 KuCoin Token(KCS) u SAR
ريال54.765375
1 KuCoin Token(KCS) u PLN
53.158924
1 KuCoin Token(KCS) u RON
лв63.235753
1 KuCoin Token(KCS) u SEK
kr137.27854
1 KuCoin Token(KCS) u BGN
лв24.388847
1 KuCoin Token(KCS) u HUF
Ft4,933.703103
1 KuCoin Token(KCS) u CZK
304.787567
1 KuCoin Token(KCS) u KWD
د.ك4.4542505
1 KuCoin Token(KCS) u ILS
48.923735
1 KuCoin Token(KCS) u AOA
Kz13,312.659437
1 KuCoin Token(KCS) u BHD
.د.ب5.5057457
1 KuCoin Token(KCS) u BMD
$14.6041
1 KuCoin Token(KCS) u DKK
kr93.028117
1 KuCoin Token(KCS) u HNL
L382.773461
1 KuCoin Token(KCS) u MUR
668.86778
1 KuCoin Token(KCS) u NAD
$257.03216
1 KuCoin Token(KCS) u NOK
kr145.894959
1 KuCoin Token(KCS) u NZD
$24.680929
1 KuCoin Token(KCS) u PAB
B/.14.6041
1 KuCoin Token(KCS) u PGK
K61.775343
1 KuCoin Token(KCS) u QAR
ر.ق53.304965
1 KuCoin Token(KCS) u RSD
дин.1,462.454574

Za dublje razumijevanje KuCoin Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena KuCoin Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KuCoin Token

Koliko KuCoin Token (KCS) vrijedi danas?
Cijena KCS uživo u USD je 14.6041 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KCS u USD?
Trenutačna cijena KCS u USD je $ 14.6041. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KuCoin Token?
Tržišna kapitalizacija za KCS je $ 1.86B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KCS?
Količina u optjecaju za KCS je 127.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KCS?
KCS je postigao ATH cijenu od 28.795176559830317 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KCS?
KCS je vidio ATL cijenu od 0.336503927826 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KCS?
24-satni obujam trgovanja za KCS je $ 976.30K USD.
Hoće li KCS još narasti ove godine?
KCS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KCS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
KuCoin Token (KCS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$14.6041
