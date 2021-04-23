KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

PoredakNo.58

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0005%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)7.51%

Količina u optjecaju127,359,547.73556715

Maksimalna količina200,000,000

Ukupna količina142,359,547.73556715

Stopa optjecaja0.6367%

Datum izdavanja2021-04-23 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena28.795176559830317,2021-12-01

Najniža cijena0.336503927826,2019-01-31

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

