Više o INDEX

INDEX Informacije o cijeni

INDEX Bijela knjiga

INDEX Službena web stranica

INDEX Tokenomija

INDEX Prognoza cijena

INDEX Povijest

Vodič za kupnju INDEX

Konverter INDEX u fiducijarnu valutu

INDEX Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Index Cooperative Logotip

Index Cooperative Cijena(INDEX)

1 INDEX u USD cijena uživo:

$1.322
$1.322$1.322
+20.95%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Index Cooperative (INDEX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:59:31 (UTC+8)

Index Cooperative (INDEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.087
$ 1.087$ 1.087
24-satna najniža cijena
$ 1.335
$ 1.335$ 1.335
24-satna najviša cijena

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

$ 1.335
$ 1.335$ 1.335

$ 133.13563635311073
$ 133.13563635311073$ 133.13563635311073

$ 0.7946144184895987
$ 0.7946144184895987$ 0.7946144184895987

+3.52%

+20.95%

+25.42%

+25.42%

Index Cooperative (INDEX) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.322. Tijekom protekla 24 sata, INDEXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.087 i najviše cijene $ 1.335, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INDEX je $ 133.13563635311073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7946144184895987.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INDEX se promijenio za +3.52% u posljednjih sat vremena, +20.95% u posljednjih 24 sata i +25.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Index Cooperative (INDEX)

No.4048

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.53K
$ 70.53K$ 70.53K

$ 13.22M
$ 13.22M$ 13.22M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Index Cooperative je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.53K. Količina u optjecaju INDEX je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.22M.

Index Cooperative (INDEX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Index Cooperative za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.22899+20.95%
30 dana$ +0.121+10.07%
60 dana$ +0.184+16.16%
90 dana$ +0.045+3.52%
Index Cooperative promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u INDEX od $ +0.22899 (+20.95%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Index Cooperative 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.121 (+10.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Index Cooperative 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u INDEX od $ +0.184 (+16.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Index Cooperative 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.045 (+3.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Index Cooperative (INDEX)?

Pogledajte Index Cooperative stranicu Povijest cijena sada.

Što je Index Cooperative (INDEX)

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Index Cooperative dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Index Cooperative ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti INDEX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Index Cooperative na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Index Cooperative učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Index Cooperative Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Index Cooperative (INDEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Index Cooperative (INDEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Index Cooperative.

Provjerite Index Cooperative predviđanje cijene sada!

Index Cooperative (INDEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Index Cooperative (INDEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INDEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Index Cooperative (INDEX)

Tražiš kako kupiti Index Cooperative? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Index Cooperative na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

INDEX u lokalnim valutama

1 Index Cooperative(INDEX) u VND
34,788.43
1 Index Cooperative(INDEX) u AUD
A$2.00944
1 Index Cooperative(INDEX) u GBP
0.96506
1 Index Cooperative(INDEX) u EUR
1.1237
1 Index Cooperative(INDEX) u USD
$1.322
1 Index Cooperative(INDEX) u MYR
RM5.57884
1 Index Cooperative(INDEX) u TRY
54.4003
1 Index Cooperative(INDEX) u JPY
¥194.334
1 Index Cooperative(INDEX) u ARS
ARS$1,820.93602
1 Index Cooperative(INDEX) u RUB
106.51354
1 Index Cooperative(INDEX) u INR
116.4682
1 Index Cooperative(INDEX) u IDR
Rp21,672.12768
1 Index Cooperative(INDEX) u KRW
1,841.2155
1 Index Cooperative(INDEX) u PHP
75.6845
1 Index Cooperative(INDEX) u EGP
￡E.64.16988
1 Index Cooperative(INDEX) u BRL
R$7.19168
1 Index Cooperative(INDEX) u CAD
C$1.81114
1 Index Cooperative(INDEX) u BDT
160.9535
1 Index Cooperative(INDEX) u NGN
2,024.49758
1 Index Cooperative(INDEX) u COP
$5,309.23132
1 Index Cooperative(INDEX) u ZAR
R.23.25398
1 Index Cooperative(INDEX) u UAH
54.7969
1 Index Cooperative(INDEX) u VES
Bs193.012
1 Index Cooperative(INDEX) u CLP
$1,279.696
1 Index Cooperative(INDEX) u PKR
Rs375.23648
1 Index Cooperative(INDEX) u KZT
713.04714
1 Index Cooperative(INDEX) u THB
฿42.68738
1 Index Cooperative(INDEX) u TWD
NT$40.50608
1 Index Cooperative(INDEX) u AED
د.إ4.85174
1 Index Cooperative(INDEX) u CHF
Fr1.0576
1 Index Cooperative(INDEX) u HKD
HK$10.29838
1 Index Cooperative(INDEX) u AMD
֏505.7311
1 Index Cooperative(INDEX) u MAD
.د.م11.898
1 Index Cooperative(INDEX) u MXN
$24.6553
1 Index Cooperative(INDEX) u SAR
ريال4.9575
1 Index Cooperative(INDEX) u PLN
4.81208
1 Index Cooperative(INDEX) u RON
лв5.72426
1 Index Cooperative(INDEX) u SEK
kr12.4268
1 Index Cooperative(INDEX) u BGN
лв2.20774
1 Index Cooperative(INDEX) u HUF
Ft446.61126
1 Index Cooperative(INDEX) u CZK
27.59014
1 Index Cooperative(INDEX) u KWD
د.ك0.40321
1 Index Cooperative(INDEX) u ILS
4.4287
1 Index Cooperative(INDEX) u AOA
Kz1,205.09554
1 Index Cooperative(INDEX) u BHD
.د.ب0.498394
1 Index Cooperative(INDEX) u BMD
$1.322
1 Index Cooperative(INDEX) u DKK
kr8.42114
1 Index Cooperative(INDEX) u HNL
L34.64962
1 Index Cooperative(INDEX) u MUR
60.5476
1 Index Cooperative(INDEX) u NAD
$23.2672
1 Index Cooperative(INDEX) u NOK
kr13.20678
1 Index Cooperative(INDEX) u NZD
$2.23418
1 Index Cooperative(INDEX) u PAB
B/.1.322
1 Index Cooperative(INDEX) u PGK
K5.59206
1 Index Cooperative(INDEX) u QAR
ر.ق4.8253
1 Index Cooperative(INDEX) u RSD
дин.132.38508

Index Cooperative Resurs

Za dublje razumijevanje Index Cooperative, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Index Cooperative web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Index Cooperative

Koliko Index Cooperative (INDEX) vrijedi danas?
Cijena INDEX uživo u USD je 1.322 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INDEX u USD?
Trenutačna cijena INDEX u USD je $ 1.322. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Index Cooperative?
Tržišna kapitalizacija za INDEX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INDEX?
Količina u optjecaju za INDEX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INDEX?
INDEX je postigao ATH cijenu od 133.13563635311073 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INDEX?
INDEX je vidio ATL cijenu od 0.7946144184895987 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INDEX?
24-satni obujam trgovanja za INDEX je $ 70.53K USD.
Hoće li INDEX još narasti ove godine?
INDEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INDEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:59:31 (UTC+8)

Index Cooperative (INDEX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

INDEX u USD kalkulator

Iznos

INDEX
INDEX
USD
USD

1 INDEX = 1.322 USD

Trgujte INDEX

INDEXUSDT
$1.322
$1.322$1.322
+20.84%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine