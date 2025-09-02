Što je Index Cooperative (INDEX)

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Index Cooperative (INDEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Index Cooperative (INDEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INDEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Index Cooperative Resurs

Za dublje razumijevanje Index Cooperative, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Index Cooperative Koliko Index Cooperative (INDEX) vrijedi danas? Cijena INDEX uživo u USD je 1.322 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena INDEX u USD? $ 1.322 . Provjerite Trenutačna cijena INDEX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Index Cooperative? Tržišna kapitalizacija za INDEX je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za INDEX? Količina u optjecaju za INDEX je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INDEX? INDEX je postigao ATH cijenu od 133.13563635311073 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INDEX? INDEX je vidio ATL cijenu od 0.7946144184895987 USD . Koliki je obujam trgovanja za INDEX? 24-satni obujam trgovanja za INDEX je $ 70.53K USD . Hoće li INDEX još narasti ove godine? INDEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INDEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

