Lombard Cijena danas

Trenutačna cijena Lombard (BARD) danas je $ 0.7206, s promjenom od 0.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BARD u USD je $ 0.7206 po BARD.

Lombard trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BARD. Tijekom posljednja 24 sata, BARD trgovao je između $ 0.705 (niska) i $ 0.738 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BARD se kretao +0.12% u posljednjem satu i -12.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 249.83K.

Informacije o tržištu Lombard (BARD)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 249.83K$ 249.83K $ 249.83K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 720.60M$ 720.60M $ 720.60M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lombard je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 249.83K. Količina u optjecaju BARD je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 720.60M.