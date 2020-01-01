Index Cooperative (INDEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Index Cooperative (INDEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Index Cooperative (INDEX) Informacije The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto. Službena web stranica: https://www.indexcoop.com/ Bijela knjiga: https://docs.indexcoop.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab Kupi INDEX odmah!

Index Cooperative (INDEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Index Cooperative (INDEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.89M $ 11.89M $ 11.89M Povijesni maksimum: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Povijesni minimum: $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 Trenutna cijena: $ 1.189 $ 1.189 $ 1.189 Saznajte više o cijeni Index Cooperative (INDEX)

Index Cooperative (INDEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Index Cooperative (INDEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INDEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INDEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INDEX tokena, istražite INDEX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti INDEX Jeste li zainteresirani za dodavanje Index Cooperative (INDEX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje INDEX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati INDEX na MEXC-u odmah!

Index Cooperative (INDEX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena INDEX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite INDEX povijest cijena odmah!

INDEX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INDEX? Naša INDEX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INDEX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!