Immortal Rising 2 (IMT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004941
24-satna najniža cijena
$ 0.005076
24-satna najviša cijena
$ 0.004941
$ 0.005076
$ 0.016477465242599076
$ 0.002325794475909858
+0.06%
-0.60%
-7.83%
-7.83%
Immortal Rising 2 (IMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004971. Tijekom protekla 24 sata, IMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004941 i najviše cijene $ 0.005076, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMT je $ 0.016477465242599076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002325794475909858.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMT se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i -7.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Immortal Rising 2 (IMT)
No.3979
$ 0.00
$ 56.70K
$ 4.97M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Immortal Rising 2 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.70K. Količina u optjecaju IMT je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.97M.
Immortal Rising 2 (IMT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Immortal Rising 2 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00003
-0.60%
30 dana
$ +0.000987
+24.77%
60 dana
$ -0.001559
-23.88%
90 dana
$ +0.000128
+2.64%
Immortal Rising 2 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u IMT od $ -0.00003 (-0.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Immortal Rising 2 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000987 (+24.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Immortal Rising 2 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IMT od $ -0.001559 (-23.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Immortal Rising 2 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000128 (+2.64%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Immortal Rising 2 (IMT)?
Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.
Immortal Rising 2 Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Immortal Rising 2 (IMT)
