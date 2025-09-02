Što je Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Immortal Rising 2 (IMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Immortal Rising 2 (IMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Immortal Rising 2.

Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Immortal Rising 2 (IMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Immortal Rising 2 (IMT)

IMT u lokalnim valutama

Immortal Rising 2 Resurs

Za dublje razumijevanje Immortal Rising 2, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Immortal Rising 2 Koliko Immortal Rising 2 (IMT) vrijedi danas? Cijena IMT uživo u USD je 0.004971 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena IMT u USD? $ 0.004971 . Provjerite Trenutačna cijena IMT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Immortal Rising 2? Tržišna kapitalizacija za IMT je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za IMT? Količina u optjecaju za IMT je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IMT? IMT je postigao ATH cijenu od 0.016477465242599076 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IMT? IMT je vidio ATL cijenu od 0.002325794475909858 USD . Koliki je obujam trgovanja za IMT? 24-satni obujam trgovanja za IMT je $ 56.70K USD . Hoće li IMT još narasti ove godine? IMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

