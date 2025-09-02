Više o IMT

Immortal Rising 2 Cijena(IMT)

1 IMT u USD cijena uživo:

$0.00497
$0.00497$0.00497
-0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Immortal Rising 2 (IMT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:48:50 (UTC+8)

Immortal Rising 2 (IMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004941
$ 0.004941$ 0.004941
24-satna najniža cijena
$ 0.005076
$ 0.005076$ 0.005076
24-satna najviša cijena

$ 0.004941
$ 0.004941$ 0.004941

$ 0.005076
$ 0.005076$ 0.005076

$ 0.016477465242599076
$ 0.016477465242599076$ 0.016477465242599076

$ 0.002325794475909858
$ 0.002325794475909858$ 0.002325794475909858

+0.06%

-0.60%

-7.83%

-7.83%

Immortal Rising 2 (IMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004971. Tijekom protekla 24 sata, IMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004941 i najviše cijene $ 0.005076, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMT je $ 0.016477465242599076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002325794475909858.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMT se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i -7.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Immortal Rising 2 (IMT)

No.3979

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.70K
$ 56.70K$ 56.70K

$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Immortal Rising 2 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.70K. Količina u optjecaju IMT je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.97M.

Immortal Rising 2 (IMT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Immortal Rising 2 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00003-0.60%
30 dana$ +0.000987+24.77%
60 dana$ -0.001559-23.88%
90 dana$ +0.000128+2.64%
Immortal Rising 2 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IMT od $ -0.00003 (-0.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Immortal Rising 2 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000987 (+24.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Immortal Rising 2 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IMT od $ -0.001559 (-23.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Immortal Rising 2 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000128 (+2.64%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Immortal Rising 2 (IMT)?

Pogledajte Immortal Rising 2 stranicu Povijest cijena sada.

Što je Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Immortal Rising 2 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IMT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Immortal Rising 2 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Immortal Rising 2 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Immortal Rising 2 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Immortal Rising 2 (IMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Immortal Rising 2 (IMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Immortal Rising 2.

Provjerite Immortal Rising 2 predviđanje cijene sada!

Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Immortal Rising 2 (IMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Immortal Rising 2 (IMT)

Tražiš kako kupiti Immortal Rising 2? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Immortal Rising 2 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IMT u lokalnim valutama

1 Immortal Rising 2(IMT) u VND
130.811865
1 Immortal Rising 2(IMT) u AUD
A$0.00755592
1 Immortal Rising 2(IMT) u GBP
0.00362883
1 Immortal Rising 2(IMT) u EUR
0.00422535
1 Immortal Rising 2(IMT) u USD
$0.004971
1 Immortal Rising 2(IMT) u MYR
RM0.02097762
1 Immortal Rising 2(IMT) u TRY
0.20455665
1 Immortal Rising 2(IMT) u JPY
¥0.730737
1 Immortal Rising 2(IMT) u ARS
ARS$6.84710511
1 Immortal Rising 2(IMT) u RUB
0.40046376
1 Immortal Rising 2(IMT) u INR
0.43754742
1 Immortal Rising 2(IMT) u IDR
Rp81.49179024
1 Immortal Rising 2(IMT) u KRW
6.9330537
1 Immortal Rising 2(IMT) u PHP
0.28399323
1 Immortal Rising 2(IMT) u EGP
￡E.0.24124263
1 Immortal Rising 2(IMT) u BRL
R$0.02699253
1 Immortal Rising 2(IMT) u CAD
C$0.00681027
1 Immortal Rising 2(IMT) u BDT
0.60412563
1 Immortal Rising 2(IMT) u NGN
7.61253969
1 Immortal Rising 2(IMT) u COP
$19.96383426
1 Immortal Rising 2(IMT) u ZAR
R.0.0874896
1 Immortal Rising 2(IMT) u UAH
0.20594853
1 Immortal Rising 2(IMT) u VES
Bs0.725766
1 Immortal Rising 2(IMT) u CLP
$4.811928
1 Immortal Rising 2(IMT) u PKR
Rs1.41057096
1 Immortal Rising 2(IMT) u KZT
2.67976668
1 Immortal Rising 2(IMT) u THB
฿0.16051359
1 Immortal Rising 2(IMT) u TWD
NT$0.15231144
1 Immortal Rising 2(IMT) u AED
د.إ0.01824357
1 Immortal Rising 2(IMT) u CHF
Fr0.0039768
1 Immortal Rising 2(IMT) u HKD
HK$0.03872409
1 Immortal Rising 2(IMT) u AMD
֏1.90021446
1 Immortal Rising 2(IMT) u MAD
.د.م0.04463958
1 Immortal Rising 2(IMT) u MXN
$0.09270915
1 Immortal Rising 2(IMT) u SAR
ريال0.01864125
1 Immortal Rising 2(IMT) u PLN
0.01809444
1 Immortal Rising 2(IMT) u RON
лв0.02152443
1 Immortal Rising 2(IMT) u SEK
kr0.04667769
1 Immortal Rising 2(IMT) u BGN
лв0.00830157
1 Immortal Rising 2(IMT) u HUF
Ft1.6782096
1 Immortal Rising 2(IMT) u CZK
0.10369506
1 Immortal Rising 2(IMT) u KWD
د.ك0.001516155
1 Immortal Rising 2(IMT) u ILS
0.01665285
1 Immortal Rising 2(IMT) u AOA
Kz4.53141447
1 Immortal Rising 2(IMT) u BHD
.د.ب0.001874067
1 Immortal Rising 2(IMT) u BMD
$0.004971
1 Immortal Rising 2(IMT) u DKK
kr0.03166527
1 Immortal Rising 2(IMT) u HNL
L0.1302402
1 Immortal Rising 2(IMT) u MUR
0.2276718
1 Immortal Rising 2(IMT) u NAD
$0.08743989
1 Immortal Rising 2(IMT) u NOK
kr0.04966029
1 Immortal Rising 2(IMT) u NZD
$0.00840099
1 Immortal Rising 2(IMT) u PAB
B/.0.004971
1 Immortal Rising 2(IMT) u PGK
K0.02102733
1 Immortal Rising 2(IMT) u QAR
ر.ق0.01809444
1 Immortal Rising 2(IMT) u RSD
дин.0.49749768

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Immortal Rising 2

Koliko Immortal Rising 2 (IMT) vrijedi danas?
Cijena IMT uživo u USD je 0.004971 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IMT u USD?
Trenutačna cijena IMT u USD je $ 0.004971. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Immortal Rising 2?
Tržišna kapitalizacija za IMT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IMT?
Količina u optjecaju za IMT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IMT?
IMT je postigao ATH cijenu od 0.016477465242599076 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IMT?
IMT je vidio ATL cijenu od 0.002325794475909858 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IMT?
24-satni obujam trgovanja za IMT je $ 56.70K USD.
Hoće li IMT još narasti ove godine?
IMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:48:50 (UTC+8)

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 IMT = 0.004971 USD

