Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Immortal Rising 2 (IMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Immortal Rising 2 (IMT) Informacije Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3. Službena web stranica: https://immortalrising2.com/ Bijela knjiga: https://docs.immortalrising2.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3

Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Immortal Rising 2 (IMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Povijesni maksimum: $ 0.0784 $ 0.0784 $ 0.0784 Povijesni minimum: $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 Trenutna cijena: $ 0.00486 $ 0.00486 $ 0.00486 Saznajte više o cijeni Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Immortal Rising 2 (IMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Kako kupiti IMT Jeste li zainteresirani za dodavanje Immortal Rising 2 (IMT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje IMT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Immortal Rising 2 (IMT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IMT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

IMT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IMT? Naša IMT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

