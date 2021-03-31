Illuvium (ILV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Illuvium (ILV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Illuvium (ILV) Informacije Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Službena web stranica: https://illuvium.io/ Bijela knjiga: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e Kupi ILV odmah!

Illuvium (ILV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Illuvium (ILV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 85.99M $ 85.99M $ 85.99M Ukupna količina: $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M Količina u optjecaju: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 123.09M $ 123.09M $ 123.09M Povijesni maksimum: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 Povijesni minimum: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 Trenutna cijena: $ 13.567 $ 13.567 $ 13.567 Saznajte više o cijeni Illuvium (ILV)

Illuvium (ILV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Illuvium (ILV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ILV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ILV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ILV tokena, istražite ILV cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ILV Jeste li zainteresirani za dodavanje Illuvium (ILV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ILV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ILV na MEXC-u odmah!

Illuvium (ILV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ILV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ILV povijest cijena odmah!

ILV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ILV? Naša ILV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ILV predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!