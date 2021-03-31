Predviđanje cijene Illuvium

Pitaš se što budućnost nosi za Illuvium (ILV)?

Zanima te koliko bi ILV mogao vrijediti 2025., 2026. ili čak do 2050. godine? Naš alat za predviđanje cijena Illuvium daje ti moć da istražiš potencijalne ciljane cijene na temelju mišljenja korisnika i tržišnih trendova. Stranica ti omogućuje vizualizaciju budućih scenarija cijena unosom postotka rasta, pozitivnog ili negativnog i trenutnim izračunavanjem kako bi se vrijednost Illuvium mogla razvijati tijekom vremena. Ova interaktivna značajka omogućuje ti praćenje različitih putanja rasta i razmatranje različitih tržišnih uvjeta prilikom postavljanja tvojih osobnih predviđanja cijena ili ciljeva.

Kupi ILV

Unesi svoje predviđanje rasta cijene ILV Unesite svoj postotak predviđene cijene i odmah istražite trendove cijena. (Odricanje od odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na unosu korisnika.) % Izračunati Stvarno Predviđanje Predviđanje cijene Illuvium od 2025. do 2050. godine Prema tvom predviđanju cijene Illuvium, očekuje se da će se vrijednost ILV promijeniti za 238.64% , dosežući cijenu od -- USD do 2050. godine. Godina Cijena Rast 2025 $ -- 0.00%

2026 $ -- 5.00%

2030 $ -- 27.63%

2040 $ -- 107.89%

2050 $ -- 238.64% Predviđanje cijene Illuvium (ILV) za 2025 2025, cijena Illuvium bi potencijalno mogla dostići promjenu od 0.00%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od -- USD. Predviđanje cijene Illuvium (ILV) za 2026 2026, cijena Illuvium bi potencijalno mogla dostići promjenu od 5.00%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od -- USD. Predviđanje cijene Illuvium (ILV) za 2030 2030, cijena Illuvium bi potencijalno mogla dostići promjenu od 27.63%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od -- USD. Predviđanje cijene Illuvium (ILV) za 2040 2040, cijena Illuvium bi potencijalno mogla dostići promjenu od 107.89%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od -- USD. Predviđanje cijene Illuvium (ILV) za 2050 2050, cijena Illuvium bi potencijalno mogla dostići promjenu od 238.64%. Mogla bi dosegnuti cijenu trgovanja od -- USD. Kratkoročno predviđanje cijene Illuvium za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana Datum Predviđanje cijena Rast September 3, 2025(Danas) $ -- 0.00%

September 4, 2025(Sutra) $ -- 0.01%

September 10, 2025(Ovaj tjedan) $ -- 0.10%

October 3, 2025(30 dana) $ -- 0.41% Predviđanje cijene Illuvium (ILV) za danas Predviđena cijene ILV dana September 3, 2025(Danas), je $--. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas. Predviđanje cijene Illuvium (ILV) za sutra Za September 4, 2025(Sutra), predviđanje cijene ILV, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $--. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara. Predviđanje cijene Illuvium (ILV) za ovaj tjedan Do September 10, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za ILV, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $--. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima. Predviđanje cijene Illuvium (ILV) za 30 dana Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena ILV iznosi $--. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Povijesna cijena Illuvium Prema posljednjim podacima prikupljenim na Illuvium stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Illuvium je 13.314USD. Količina u optjecaju Illuvium(ILV) je 0.00 ILV, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $0.00. Razdoblje Promjena(%) Promjena(USD) Najviša cijena Najniža cijena 24 sata -0.02% $ -0.355999 $ 13.923 $ 13.244

7 dana -0.08% $ -1.1910 $ 15.206 $ 13.046

30 dana 0.06% $ 0.711999 $ 24.831 $ 12.605 24-satna izvedba U posljednja 24 sata, Illuvium pokazao je kretanje cijene od $-0.355999, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.02%. 7-dnevna izvedba Tijekom posljednjih 7 dana, Illuvium trgovan je po najvišoj cijeni od $15.206 i najnižoj cijeni od $13.046. Svjedočio je promjeni cijene od -0.08%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal ILV za daljnje kretanje na tržištu. 30-dnevna izvedba Prošli mjesec, Illuvium je doživio promjenu od 0.06%, odražavajući približno $0.711999 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene ILV.

Kako radi modul za predviđanje cijene Illuvium (ILV)?

Modul za predviđanje cijene Illuvium je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene ILV na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Illuvium tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti. 2. Izračunaj buduću cijenu Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu ILV, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena. 3. Istraži različite scenarije Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Illuvium. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka. 4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost ILV.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah ILV kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Illuvium.

Zašto je predviđanje cijena ILV važno?

Predviđanje cijene ILV ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Koji čimbenici utječu na cijenu Illuvium? Na cijenu Illuvium utječe nekoliko čimbenika. Uključujući tržišnu potražnju, ponudu tokena, ažuriranja razvoja projekta, makroekonomske uvjete i ukupne trendove tržišta kriptovaluta. Praćenje ovih čimbenika može ti pomoći da razumiješ moguće promjene cijena. Kako se izračunava predviđanje cijene za Illuvium? Predviđanja cijena za ILV na ovoj stranici temelje se na kombinaciji povijesnih podataka, tehničkih pokazatelja (kao što su EMA i Bollingerovi pojasevi), raspoloženja tržišta i unosa korisnika. Ovi čimbenici daju procijenjenu prognozu, ali ih ne treba uzeti kao financijski savjet. Mogu li se osloniti na predviđanja cijena za odluke o ulaganju? Predviđanja cijena nude uvid u potencijalne buduće trendove. Međutim, trebao bi se koristiti samo kao jedan od mnogih alata u tvom istraživanju. Tržišta kriptovaluta vrlo su nestabilna, a predviđanja su neizvjesna. Provedi temeljito istraživanje i posavjetuj se s financijskim savjetnicima prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju. S kojim su rizicima je povezan Illuvium? Kao i sve kriptovalute, Illuvium nosi rizike kao što su volatilnost tržišta, regulatorne promjene, tehnološki izazovi i konkurencija unutar industrije. Razumijevanje ovih rizika ključno je pri procjeni potencijalnih ulaganja. Koliko se često cijena Illuvium ažurira na MEXC stranici za predviđanje cijena? Aktualna cijena ILV ažurira se u stvarnom vremenu kako bi odražavala najnovije tržišne podatke, uključujući obujam trgovanja, tržišnu kapitalizaciju i promjene cijena u posljednja 24 sata. Kako mogu podijeliti svoje mišljenje o predviđanju cijene Illuvium? Svoje predviđanje cijene ILV možeš podijeliti pomoću alata za predviđanje tokena koji se nalazi na ovoj stranici. Unesi što misliš o potencijalnoj budućnosti Illuvium i usporedi svoje mišljenje sa širom MEXC zajednicom. Koja je razlika između kratkoročnih i dugoročnih predviđanja cijena? Kratkoročna predviđanja cijena usredotočena su na neposredne tržišne uvjete, obično u rasponu od nekoliko dana do nekoliko mjeseci. Dugoročna predviđanja uzimaju u obzir šire trendove, temeljne čimbenike i potencijalni razvoj industrije tijekom nekoliko godina. Kako raspoloženje na tržištu može utjecati na cijenu Illuvium? Raspoloženje na tržištu odražava kolektivne emocije i mišljenja ulagača o Illuvium. Pozitivno raspoloženje može potaknuti potražnju i povećati cijenu tokena, dok negativno raspoloženje može dovesti do prodajnog pritiska i pada cijene. Gdje mogu pronaći više informacija o Illuvium? Za više informacija o Illuvium (ILV), uključujući slučaj njegove uporabe, ažuriranja projekta i cijenu, možeš posjetiti MEXC stranicu s cijenama Illuvium. Sadrži veliki izbor informacija za sve tvoje potrebe trgovanja.

Registrirajte se sada