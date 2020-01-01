EDU Coin (EDU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EDU Coin (EDU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EDU Coin (EDU) Informacije The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Službena web stranica: https://www.opencampus.xyz/ Bijela knjiga: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Kupi EDU odmah!

EDU Coin (EDU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EDU Coin (EDU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 75.16M $ 75.16M $ 75.16M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 582.16M $ 582.16M $ 582.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 129.10M $ 129.10M $ 129.10M Povijesni maksimum: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Povijesni minimum: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 Trenutna cijena: $ 0.1291 $ 0.1291 $ 0.1291 Saznajte više o cijeni EDU Coin (EDU)

EDU Coin (EDU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EDU Coin (EDU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EDU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EDU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EDU tokena, istražite EDU cijenu tokena uživo!

EDU Coin (EDU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EDU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EDU povijest cijena odmah!

EDU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EDU? Naša EDU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EDU predviđanje cijene tokena odmah!

