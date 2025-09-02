Više o ILV

Illuvium Logotip

Illuvium Cijena(ILV)

Grafikon aktualnih cijena Illuvium (ILV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:50:56 (UTC+8)

Illuvium (ILV) Informacije o cijeni (USD)

Illuvium (ILV) cijena u stvarnom vremenu je $ 13.12. Tijekom protekla 24 sata, ILVtrgovalo je između najniže cijene $ 13.046 i najviše cijene $ 14.192, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ILV je $ 2,868.94660798, dok je najniža cijena svih vremena $ 9.1222981250739.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ILV se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, -2.25% u posljednjih 24 sata i -4.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Illuvium (ILV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Illuvium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.30211-2.25%
30 dana$ +1.059+8.78%
60 dana$ +2.292+21.16%
90 dana$ -0.06-0.46%
Illuvium promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ILV od $ -0.30211 (-2.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Illuvium 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +1.059 (+8.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Illuvium 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ILV od $ +2.292 (+21.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Illuvium 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.06 (-0.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Illuvium (ILV)?

Pogledajte Illuvium stranicu Povijest cijena sada.

Što je Illuvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Illuvium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Illuvium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ILV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Illuvium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Illuvium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Illuvium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Illuvium (ILV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Illuvium (ILV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Illuvium.

Provjerite Illuvium predviđanje cijene sada!

Illuvium (ILV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Illuvium (ILV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ILV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Illuvium (ILV)

Tražiš kako kupiti Illuvium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Illuvium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Illuvium Resurs

Za dublje razumijevanje Illuvium, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Illuvium web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Illuvium

Koliko Illuvium (ILV) vrijedi danas?
Cijena ILV uživo u USD je 13.12 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ILV u USD?
Trenutačna cijena ILV u USD je $ 13.12. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Illuvium?
Tržišna kapitalizacija za ILV je $ 83.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ILV?
Količina u optjecaju za ILV je 6.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ILV?
ILV je postigao ATH cijenu od 2,868.94660798 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ILV?
ILV je vidio ATL cijenu od 9.1222981250739 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ILV?
24-satni obujam trgovanja za ILV je $ 836.95K USD.
Hoće li ILV još narasti ove godine?
ILV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ILV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:50:56 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

