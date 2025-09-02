Više o HUND

HUND Informacije o cijeni

HUND Bijela knjiga

HUND Službena web stranica

HUND Tokenomija

HUND Prognoza cijena

HUND Povijest

Vodič za kupnju HUND

Konverter HUND u fiducijarnu valutu

HUND Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Hund on Sol Logotip

Hund on Sol Cijena(HUND)

1 HUND u USD cijena uživo:

$0.001495
$0.001495$0.001495
+0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hund on Sol (HUND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:58:39 (UTC+8)

Hund on Sol (HUND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001456
$ 0.001456$ 0.001456
24-satna najniža cijena
$ 0.001571
$ 0.001571$ 0.001571
24-satna najviša cijena

$ 0.001456
$ 0.001456$ 0.001456

$ 0.001571
$ 0.001571$ 0.001571

$ 0.058309264934050455
$ 0.058309264934050455$ 0.058309264934050455

$ 0.000035172954125922
$ 0.000035172954125922$ 0.000035172954125922

+1.01%

+0.20%

-0.07%

-0.07%

Hund on Sol (HUND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001495. Tijekom protekla 24 sata, HUNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001456 i najviše cijene $ 0.001571, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUND je $ 0.058309264934050455, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000035172954125922.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUND se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hund on Sol (HUND)

No.2317

$ 597.90K
$ 597.90K$ 597.90K

$ 180.26K
$ 180.26K$ 180.26K

$ 597.98K
$ 597.98K$ 597.98K

399.93M
399.93M 399.93M

399,989,401.59254646
399,989,401.59254646 399,989,401.59254646

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hund on Sol je $ 597.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 180.26K. Količina u optjecaju HUND je 399.93M, s ukupnom količinom od 399989401.59254646. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 597.98K.

Hund on Sol (HUND) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hund on Sol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000298+0.20%
30 dana$ -0.000313-17.32%
60 dana$ -0.000495-24.88%
90 dana$ -0.001335-47.18%
Hund on Sol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HUND od $ +0.00000298 (+0.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hund on Sol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000313 (-17.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hund on Sol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HUND od $ -0.000495 (-24.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hund on Sol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001335 (-47.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hund on Sol (HUND)?

Pogledajte Hund on Sol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hund on Sol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HUND dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hund on Sol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hund on Sol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hund on Sol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hund on Sol (HUND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hund on Sol (HUND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hund on Sol.

Provjerite Hund on Sol predviđanje cijene sada!

Hund on Sol (HUND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hund on Sol (HUND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hund on Sol (HUND)

Tražiš kako kupiti Hund on Sol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hund on Sol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HUND u lokalnim valutama

1 Hund on Sol(HUND) u VND
39.340925
1 Hund on Sol(HUND) u AUD
A$0.0022724
1 Hund on Sol(HUND) u GBP
0.00109135
1 Hund on Sol(HUND) u EUR
0.00127075
1 Hund on Sol(HUND) u USD
$0.001495
1 Hund on Sol(HUND) u MYR
RM0.0063089
1 Hund on Sol(HUND) u TRY
0.06151925
1 Hund on Sol(HUND) u JPY
¥0.219765
1 Hund on Sol(HUND) u ARS
ARS$2.05922795
1 Hund on Sol(HUND) u RUB
0.12045215
1 Hund on Sol(HUND) u INR
0.1317095
1 Hund on Sol(HUND) u IDR
Rp24.5081928
1 Hund on Sol(HUND) u KRW
2.08216125
1 Hund on Sol(HUND) u PHP
0.08558875
1 Hund on Sol(HUND) u EGP
￡E.0.0725673
1 Hund on Sol(HUND) u BRL
R$0.0081328
1 Hund on Sol(HUND) u CAD
C$0.00204815
1 Hund on Sol(HUND) u BDT
0.18201625
1 Hund on Sol(HUND) u NGN
2.28942805
1 Hund on Sol(HUND) u COP
$6.0040097
1 Hund on Sol(HUND) u ZAR
R.0.02629705
1 Hund on Sol(HUND) u UAH
0.06196775
1 Hund on Sol(HUND) u VES
Bs0.21827
1 Hund on Sol(HUND) u CLP
$1.44716
1 Hund on Sol(HUND) u PKR
Rs0.4243408
1 Hund on Sol(HUND) u KZT
0.80635815
1 Hund on Sol(HUND) u THB
฿0.04827355
1 Hund on Sol(HUND) u TWD
NT$0.0458068
1 Hund on Sol(HUND) u AED
د.إ0.00548665
1 Hund on Sol(HUND) u CHF
Fr0.001196
1 Hund on Sol(HUND) u HKD
HK$0.01164605
1 Hund on Sol(HUND) u AMD
֏0.57191225
1 Hund on Sol(HUND) u MAD
.د.م0.013455
1 Hund on Sol(HUND) u MXN
$0.02788175
1 Hund on Sol(HUND) u SAR
ريال0.00560625
1 Hund on Sol(HUND) u PLN
0.0054418
1 Hund on Sol(HUND) u RON
лв0.00647335
1 Hund on Sol(HUND) u SEK
kr0.014053
1 Hund on Sol(HUND) u BGN
лв0.00249665
1 Hund on Sol(HUND) u HUF
Ft0.50505585
1 Hund on Sol(HUND) u CZK
0.03120065
1 Hund on Sol(HUND) u KWD
د.ك0.000455975
1 Hund on Sol(HUND) u ILS
0.00500825
1 Hund on Sol(HUND) u AOA
Kz1.36279715
1 Hund on Sol(HUND) u BHD
.د.ب0.000563615
1 Hund on Sol(HUND) u BMD
$0.001495
1 Hund on Sol(HUND) u DKK
kr0.00952315
1 Hund on Sol(HUND) u HNL
L0.03918395
1 Hund on Sol(HUND) u MUR
0.068471
1 Hund on Sol(HUND) u NAD
$0.026312
1 Hund on Sol(HUND) u NOK
kr0.01493505
1 Hund on Sol(HUND) u NZD
$0.00252655
1 Hund on Sol(HUND) u PAB
B/.0.001495
1 Hund on Sol(HUND) u PGK
K0.00632385
1 Hund on Sol(HUND) u QAR
ر.ق0.00545675
1 Hund on Sol(HUND) u RSD
дин.0.1497093

Hund on Sol Resurs

Za dublje razumijevanje Hund on Sol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Hund on Sol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hund on Sol

Koliko Hund on Sol (HUND) vrijedi danas?
Cijena HUND uživo u USD je 0.001495 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HUND u USD?
Trenutačna cijena HUND u USD je $ 0.001495. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hund on Sol?
Tržišna kapitalizacija za HUND je $ 597.90K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HUND?
Količina u optjecaju za HUND je 399.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUND?
HUND je postigao ATH cijenu od 0.058309264934050455 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUND?
HUND je vidio ATL cijenu od 0.000035172954125922 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HUND?
24-satni obujam trgovanja za HUND je $ 180.26K USD.
Hoće li HUND još narasti ove godine?
HUND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:58:39 (UTC+8)

Hund on Sol (HUND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

HUND u USD kalkulator

Iznos

HUND
HUND
USD
USD

1 HUND = 0.001495 USD

Trgujte HUND

HUNDUSDT
$0.001495
$0.001495$0.001495
+0.20%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine