Hund on Sol (HUND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001495. Tijekom protekla 24 sata, HUNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001456 i najviše cijene $ 0.001571, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUND je $ 0.058309264934050455, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000035172954125922.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUND se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Hund on Sol (HUND)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hund on Sol je $ 597.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 180.26K. Količina u optjecaju HUND je 399.93M, s ukupnom količinom od 399989401.59254646. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 597.98K.
Hund on Sol (HUND) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Hund on Sol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00000298
+0.20%
30 dana
$ -0.000313
-17.32%
60 dana
$ -0.000495
-24.88%
90 dana
$ -0.001335
-47.18%
Hund on Sol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u HUND od $ +0.00000298 (+0.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Hund on Sol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000313 (-17.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Hund on Sol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HUND od $ -0.000495 (-24.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Hund on Sol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001335 (-47.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.
