Hund on Sol (HUND) Informacije HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. Službena web stranica: https://hundonsol.com/ Bijela knjiga: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev Kupi HUND odmah!

Hund on Sol (HUND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hund on Sol (HUND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 587.10K $ 587.10K $ 587.10K Ukupna količina: $ 399.99M $ 399.99M $ 399.99M Količina u optjecaju: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 587.18K $ 587.18K $ 587.18K Povijesni maksimum: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Povijesni minimum: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 Trenutna cijena: $ 0.001468 $ 0.001468 $ 0.001468 Saznajte više o cijeni Hund on Sol (HUND)

Hund on Sol (HUND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hund on Sol (HUND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HUND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HUND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HUND tokena, istražite HUND cijenu tokena uživo!

