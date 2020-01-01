HashKey Platform (HSK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HashKey Platform (HSK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HashKey Platform (HSK) Informacije HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem. Službena web stranica: https://group.hashkey.com/en/hsk Bijela knjiga: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a Kupi HSK odmah!

HashKey Platform (HSK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HashKey Platform (HSK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 131.05M $ 131.05M $ 131.05M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 311.21M $ 311.21M $ 311.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 421.10M $ 421.10M $ 421.10M Povijesni maksimum: $ 2.5982 $ 2.5982 $ 2.5982 Povijesni minimum: $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 Trenutna cijena: $ 0.4211 $ 0.4211 $ 0.4211 Saznajte više o cijeni HashKey Platform (HSK)

HashKey Platform (HSK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HashKey Platform (HSK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HSK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HSK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HSK tokena, istražite HSK cijenu tokena uživo!

