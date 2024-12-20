HSK

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

PoredakNo.324

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.78%

Količina u optjecaju311,210,009

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.3112%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.587574787960956,2024-12-20

Najniža cijena0.24981610577534416,2025-06-10

Javni blockchainETH

