Grafikon aktualnih cijena HashKey Platform (HSK)
HashKey Platform (HSK) Informacije o cijeni (USD)

HashKey Platform (HSK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4756. Tijekom protekla 24 sata, HSKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4714 i najviše cijene $ 0.5336, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HSK je $ 2.587574787960956, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.24981610577534416.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HSK se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, -2.07% u posljednjih 24 sata i -5.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HashKey Platform (HSK)

No.266

$ 148.01M
$ 148.01M$ 148.01M

$ 645.11K
$ 645.11K$ 645.11K

$ 475.60M
$ 475.60M$ 475.60M

311.21M
311.21M 311.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.12%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija HashKey Platform je $ 148.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 645.11K. Količina u optjecaju HSK je 311.21M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 475.60M.

HashKey Platform (HSK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena HashKey Platform za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.010053-2.07%
30 dana$ -0.0079-1.64%
60 dana$ -0.1739-26.78%
90 dana$ +0.1685+54.86%
HashKey Platform promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HSK od $ -0.010053 (-2.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

HashKey Platform 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0079 (-1.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

HashKey Platform 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HSK od $ -0.1739 (-26.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

HashKey Platform 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1685 (+54.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena HashKey Platform (HSK)?

Pogledajte HashKey Platform stranicu Povijest cijena sada.

Što je HashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

HashKey Platform dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje HashKey Platform ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HSK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o HashKey Platform na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje HashKey Platform učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

HashKey Platform Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HashKey Platform (HSK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HashKey Platform (HSK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HashKey Platform.

Provjerite HashKey Platform predviđanje cijene sada!

HashKey Platform (HSK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HashKey Platform (HSK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HSK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti HashKey Platform (HSK)

Tražiš kako kupiti HashKey Platform? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti HashKey Platform na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HSK u lokalnim valutama

HashKey Platform Resurs

Za dublje razumijevanje HashKey Platform, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena HashKey Platform web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HashKey Platform

Koliko HashKey Platform (HSK) vrijedi danas?
Cijena HSK uživo u USD je 0.4756 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HSK u USD?
Trenutačna cijena HSK u USD je $ 0.4756. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HashKey Platform?
Tržišna kapitalizacija za HSK je $ 148.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HSK?
Količina u optjecaju za HSK je 311.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HSK?
HSK je postigao ATH cijenu od 2.587574787960956 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HSK?
HSK je vidio ATL cijenu od 0.24981610577534416 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HSK?
24-satni obujam trgovanja za HSK je $ 645.11K USD.
Hoće li HSK još narasti ove godine?
HSK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HSK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
HashKey Platform (HSK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

