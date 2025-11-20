Robinhood xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Robinhood xStock (HOODX) danas je $ 123.82, s promjenom od 6.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HOODX u USD je $ 123.82 po HOODX.

Robinhood xStock trenutačno je na #1445 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4.05M, s količinom u optjecaju od 32.70K HOODX. Tijekom posljednja 24 sata, HOODX trgovao je između $ 112.97 (niska) i $ 124.57 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 153.08036045849482, dok je rekordna najniža cijena bila $ 91.00407335090168.

U kratkoročnim performansama, HOODX se kretao -0.25% u posljednjem satu i -7.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.31K.

Informacije o tržištu Robinhood xStock (HOODX)

Poredak No.1445 Tržišna kapitalizacija $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M Obujam (24 sata) $ 57.31K$ 57.31K $ 57.31K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M Količina u optjecaju 32.70K 32.70K 32.70K Maksimalna količina ---- -- Ukupna količina 32,699.84529531 32,699.84529531 32,699.84529531 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Robinhood xStock je $ 4.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.31K. Količina u optjecaju HOODX je 32.70K, s ukupnom količinom od 32699.84529531. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.05M.