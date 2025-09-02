Više o HOLDSTATION

Holdstation Logotip

Holdstation Cijena(HOLDSTATION)

1 HOLDSTATION u USD cijena uživo:

$1.219
-0.32%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Holdstation (HOLDSTATION)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:48:27 (UTC+8)

Holdstation (HOLDSTATION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.21
24-satna najniža cijena
$ 1.28
24-satna najviša cijena

$ 1.21
$ 1.28
$ 7.56941235153372
$ 0.5987876567755669
+0.57%

-0.32%

+0.24%

+0.24%

Holdstation (HOLDSTATION) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.219. Tijekom protekla 24 sata, HOLDSTATIONtrgovalo je između najniže cijene $ 1.21 i najviše cijene $ 1.28, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOLDSTATION je $ 7.56941235153372, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5987876567755669.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOLDSTATION se promijenio za +0.57% u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Holdstation (HOLDSTATION)

No.3453

$ 0.00
$ 7.38K
$ 36.57M
0.00
30,000,000
BERACHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Holdstation je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.38K. Količina u optjecaju HOLDSTATION je 0.00, s ukupnom količinom od 30000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.57M.

Holdstation (HOLDSTATION) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Holdstation za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003913-0.32%
30 dana$ +0.262+27.37%
60 dana$ +0.2891+31.08%
90 dana$ +0.141+13.07%
Holdstation promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HOLDSTATION od $ -0.003913 (-0.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Holdstation 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.262 (+27.37%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Holdstation 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HOLDSTATION od $ +0.2891 (+31.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Holdstation 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.141 (+13.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Holdstation (HOLDSTATION)?

Pogledajte Holdstation stranicu Povijest cijena sada.

Što je Holdstation (HOLDSTATION)

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Holdstation dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Holdstation ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HOLDSTATION dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Holdstation na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Holdstation učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Holdstation Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Holdstation (HOLDSTATION) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Holdstation (HOLDSTATION) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Holdstation.

Provjerite Holdstation predviđanje cijene sada!

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Holdstation (HOLDSTATION) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOLDSTATION opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Holdstation (HOLDSTATION)

Tražiš kako kupiti Holdstation? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Holdstation na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HOLDSTATION u lokalnim valutama

1 Holdstation(HOLDSTATION) u VND
32,077.985
1 Holdstation(HOLDSTATION) u AUD
A$1.85288
1 Holdstation(HOLDSTATION) u GBP
0.88987
1 Holdstation(HOLDSTATION) u EUR
1.03615
1 Holdstation(HOLDSTATION) u USD
1 Holdstation(HOLDSTATION) u MYR
RM5.14418
1 Holdstation(HOLDSTATION) u TRY
50.12528
1 Holdstation(HOLDSTATION) u JPY
¥179.193
1 Holdstation(HOLDSTATION) u ARS
ARS$1,679.06279
1 Holdstation(HOLDSTATION) u RUB
98.21483
1 Holdstation(HOLDSTATION) u INR
107.272
1 Holdstation(HOLDSTATION) u IDR
Rp19,983.60336
1 Holdstation(HOLDSTATION) u KRW
1,697.76225
1 Holdstation(HOLDSTATION) u PHP
69.62928
1 Holdstation(HOLDSTATION) u EGP
￡E.59.14588
1 Holdstation(HOLDSTATION) u BRL
R$6.61917
1 Holdstation(HOLDSTATION) u CAD
C$1.67003
1 Holdstation(HOLDSTATION) u BDT
148.14507
1 Holdstation(HOLDSTATION) u NGN
1,863.91195
1 Holdstation(HOLDSTATION) u COP
$4,895.57714
1 Holdstation(HOLDSTATION) u ZAR
R.21.4544
1 Holdstation(HOLDSTATION) u UAH
50.43003
1 Holdstation(HOLDSTATION) u VES
Bs177.974
1 Holdstation(HOLDSTATION) u CLP
$1,182.43
1 Holdstation(HOLDSTATION) u PKR
Rs345.41584
1 Holdstation(HOLDSTATION) u KZT
656.07799
1 Holdstation(HOLDSTATION) u THB
฿39.3737
1 Holdstation(HOLDSTATION) u TWD
NT$37.32578
1 Holdstation(HOLDSTATION) u AED
د.إ4.47373
1 Holdstation(HOLDSTATION) u CHF
Fr0.9752
1 Holdstation(HOLDSTATION) u HKD
HK$9.49601
1 Holdstation(HOLDSTATION) u AMD
֏465.97494
1 Holdstation(HOLDSTATION) u MAD
.د.م10.94662
1 Holdstation(HOLDSTATION) u MXN
$22.70997
1 Holdstation(HOLDSTATION) u SAR
ريال4.57125
1 Holdstation(HOLDSTATION) u PLN
4.43716
1 Holdstation(HOLDSTATION) u RON
лв5.27827
1 Holdstation(HOLDSTATION) u SEK
kr11.44641
1 Holdstation(HOLDSTATION) u BGN
лв2.03573
1 Holdstation(HOLDSTATION) u HUF
Ft411.40031
1 Holdstation(HOLDSTATION) u CZK
25.41615
1 Holdstation(HOLDSTATION) u KWD
د.ك0.371795
1 Holdstation(HOLDSTATION) u ILS
4.08365
1 Holdstation(HOLDSTATION) u AOA
Kz1,111.20383
1 Holdstation(HOLDSTATION) u BHD
.د.ب0.458344
1 Holdstation(HOLDSTATION) u BMD
1 Holdstation(HOLDSTATION) u DKK
kr7.76503
1 Holdstation(HOLDSTATION) u HNL
L31.88904
1 Holdstation(HOLDSTATION) u MUR
55.8302
1 Holdstation(HOLDSTATION) u NAD
$21.40564
1 Holdstation(HOLDSTATION) u NOK
1 Holdstation(HOLDSTATION) u NZD
$2.06011
1 Holdstation(HOLDSTATION) u PAB
1 Holdstation(HOLDSTATION) u PGK
K5.15637
1 Holdstation(HOLDSTATION) u QAR
ر.ق4.43716
1 Holdstation(HOLDSTATION) u RSD
дин.121.99752

Holdstation Resurs

Za dublje razumijevanje Holdstation, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Holdstation web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Holdstation

Koliko Holdstation (HOLDSTATION) vrijedi danas?
Cijena HOLDSTATION uživo u USD je 1.219 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOLDSTATION u USD?
Trenutačna cijena HOLDSTATION u USD je $ 1.219. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Holdstation?
Tržišna kapitalizacija za HOLDSTATION je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOLDSTATION?
Količina u optjecaju za HOLDSTATION je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOLDSTATION?
HOLDSTATION je postigao ATH cijenu od 7.56941235153372 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOLDSTATION?
HOLDSTATION je vidio ATL cijenu od 0.5987876567755669 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOLDSTATION?
24-satni obujam trgovanja za HOLDSTATION je $ 7.38K USD.
Hoće li HOLDSTATION još narasti ove godine?
HOLDSTATION mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOLDSTATION predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Holdstation (HOLDSTATION) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

HOLDSTATION u USD kalkulator

Iznos

HOLDSTATION
HOLDSTATION
USD
USD

1 HOLDSTATION = 1.219 USD

Trgujte HOLDSTATION

HOLDSTATIONUSDT
$1.219
$1.219
-0.32%

