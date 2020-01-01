Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Holdstation (HOLDSTATION), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Holdstation (HOLDSTATION) Informacije Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Službena web stranica: https://holdstation.com/ Bijela knjiga: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2 Kupi HOLDSTATION odmah!

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Holdstation (HOLDSTATION), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.52M $ 38.52M $ 38.52M Povijesni maksimum: $ 5.261 $ 5.261 $ 5.261 Povijesni minimum: $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 Trenutna cijena: $ 1.284 $ 1.284 $ 1.284 Saznajte više o cijeni Holdstation (HOLDSTATION)

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Holdstation (HOLDSTATION) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOLDSTATION tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOLDSTATION tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOLDSTATION tokena, istražite HOLDSTATION cijenu tokena uživo!

