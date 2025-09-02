Hamster Kombat (HMSTR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0006434. Tijekom protekla 24 sata, HMSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0006323 i najviše cijene $ 0.0007053, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HMSTR je $ 0.010042899226314997, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000638554676099346.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HMSTR se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -3.88% u posljednjih 24 sata i -3.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Hamster Kombat (HMSTR)
$ 41.42M
$ 799.02K
$ 64.34M
64.38B
100,000,000,000
100,000,000,000
64.37%
TONCOIN
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hamster Kombat je $ 41.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 799.02K. Količina u optjecaju HMSTR je 64.38B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.34M.
Hamster Kombat (HMSTR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Hamster Kombat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000025943
-3.88%
30 dana
$ -0.0000746
-10.39%
60 dana
$ -0.0000593
-8.44%
90 dana
$ -0.0013746
-68.12%
Hamster Kombat promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u HMSTR od $ -0.000025943 (-3.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Hamster Kombat 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000746 (-10.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Hamster Kombat 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HMSTR od $ -0.0000593 (-8.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Hamster Kombat 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0013746 (-68.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hamster Kombat (HMSTR)?
Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.
Hamster Kombat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hamster Kombat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti HMSTR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Hamster Kombat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hamster Kombat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Hamster Kombat Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Hamster Kombat (HMSTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hamster Kombat (HMSTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hamster Kombat.
Razumijevanje tokenomike Hamster Kombat (HMSTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HMSTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Hamster Kombat (HMSTR)
Tražiš kako kupiti Hamster Kombat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hamster Kombat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.