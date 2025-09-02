Više o HMSTR

Hamster Kombat Logotip

Hamster Kombat Cijena(HMSTR)

$0.0006427
-3.88%1D
Grafikon aktualnih cijena Hamster Kombat (HMSTR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:48:12 (UTC+8)

Hamster Kombat (HMSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.88%

-3.88%

-3.11%

-3.11%

Hamster Kombat (HMSTR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0006434. Tijekom protekla 24 sata, HMSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0006323 i najviše cijene $ 0.0007053, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HMSTR je $ 0.010042899226314997, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000638554676099346.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HMSTR se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -3.88% u posljednjih 24 sata i -3.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hamster Kombat (HMSTR)

No.609

64.37%

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hamster Kombat je $ 41.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 799.02K. Količina u optjecaju HMSTR je 64.38B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.34M.

Hamster Kombat (HMSTR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hamster Kombat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000025943-3.88%
30 dana$ -0.0000746-10.39%
60 dana$ -0.0000593-8.44%
90 dana$ -0.0013746-68.12%
Hamster Kombat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HMSTR od $ -0.000025943 (-3.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hamster Kombat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000746 (-10.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hamster Kombat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HMSTR od $ -0.0000593 (-8.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hamster Kombat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0013746 (-68.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hamster Kombat (HMSTR)?

Pogledajte Hamster Kombat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Hamster Kombat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hamster Kombat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HMSTR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hamster Kombat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hamster Kombat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hamster Kombat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hamster Kombat (HMSTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hamster Kombat (HMSTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hamster Kombat.

Provjerite Hamster Kombat predviđanje cijene sada!

Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hamster Kombat (HMSTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HMSTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hamster Kombat (HMSTR)

Tražiš kako kupiti Hamster Kombat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hamster Kombat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HMSTR u lokalnim valutama

Hamster Kombat Resurs

Za dublje razumijevanje Hamster Kombat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Hamster Kombat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hamster Kombat

Koliko Hamster Kombat (HMSTR) vrijedi danas?
Cijena HMSTR uživo u USD je 0.0006434 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HMSTR u USD?
Trenutačna cijena HMSTR u USD je $ 0.0006434. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hamster Kombat?
Tržišna kapitalizacija za HMSTR je $ 41.42M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HMSTR?
Količina u optjecaju za HMSTR je 64.38B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HMSTR?
HMSTR je postigao ATH cijenu od 0.010042899226314997 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HMSTR?
HMSTR je vidio ATL cijenu od 0.000638554676099346 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HMSTR?
24-satni obujam trgovanja za HMSTR je $ 799.02K USD.
Hoće li HMSTR još narasti ove godine?
HMSTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HMSTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Hamster Kombat (HMSTR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

