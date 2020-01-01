Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Hamster Kombat (HMSTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Hamster Kombat (HMSTR) Informacije

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Službena web stranica:
https://hamsterkombat.io/
Bijela knjiga:
https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf
Istraživač blokova:
https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo

Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hamster Kombat (HMSTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 42.95M
$ 42.95M
Ukupna količina:
$ 100.00B
$ 100.00B
Količina u optjecaju:
$ 64.38B
$ 64.38B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 66.72M
$ 66.72M
Povijesni maksimum:
$ 0.0189
$ 0.0189
Povijesni minimum:
$ 0.000637760840967271
$ 0.000637760840967271
Trenutna cijena:
$ 0.0006672
$ 0.0006672

Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Hamster Kombat (HMSTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HMSTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HMSTR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HMSTR tokena, istražite HMSTR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HMSTR

Jeste li zainteresirani za dodavanje Hamster Kombat (HMSTR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HMSTR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Hamster Kombat (HMSTR) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena HMSTR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

HMSTR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide HMSTR? Naša HMSTR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.