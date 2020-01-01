Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hamster Kombat (HMSTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hamster Kombat (HMSTR) Informacije Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Službena web stranica: https://hamsterkombat.io/ Bijela knjiga: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf Istraživač blokova: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo Kupi HMSTR odmah!

Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hamster Kombat (HMSTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.95M $ 42.95M $ 42.95M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 64.38B $ 64.38B $ 64.38B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 66.72M $ 66.72M $ 66.72M Povijesni maksimum: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Povijesni minimum: $ 0.000637760840967271 $ 0.000637760840967271 $ 0.000637760840967271 Trenutna cijena: $ 0.0006672 $ 0.0006672 $ 0.0006672 Saznajte više o cijeni Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hamster Kombat (HMSTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HMSTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HMSTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HMSTR tokena, istražite HMSTR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti HMSTR Jeste li zainteresirani za dodavanje Hamster Kombat (HMSTR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje HMSTR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati HMSTR na MEXC-u odmah!

Hamster Kombat (HMSTR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HMSTR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HMSTR povijest cijena odmah!

HMSTR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HMSTR? Naša HMSTR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HMSTR predviđanje cijene tokena odmah!

