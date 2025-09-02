Više o HAEDAL

Haedal Protocol Logotip

Haedal Protocol Cijena(HAEDAL)

1 HAEDAL u USD cijena uživo:

$0.12407
$0.12407$0.12407
-1.42%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Haedal Protocol (HAEDAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:36:57 (UTC+8)

Haedal Protocol (HAEDAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.12169
$ 0.12169$ 0.12169
24-satna najniža cijena
$ 0.13144
$ 0.13144$ 0.13144
24-satna najviša cijena

$ 0.12169
$ 0.12169$ 0.12169

$ 0.13144
$ 0.13144$ 0.13144

$ 0.3030852003927108
$ 0.3030852003927108$ 0.3030852003927108

$ 0.08154305381497716
$ 0.08154305381497716$ 0.08154305381497716

+0.77%

-1.42%

-7.99%

-7.99%

Haedal Protocol (HAEDAL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.12409. Tijekom protekla 24 sata, HAEDALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.12169 i najviše cijene $ 0.13144, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAEDAL je $ 0.3030852003927108, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.08154305381497716.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAEDAL se promijenio za +0.77% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -7.99% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Haedal Protocol (HAEDAL)

No.755

$ 28.54M
$ 28.54M$ 28.54M

$ 762.82K
$ 762.82K$ 762.82K

$ 124.09M
$ 124.09M$ 124.09M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Haedal Protocol je $ 28.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 762.82K. Količina u optjecaju HAEDAL je 230.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 124.09M.

Haedal Protocol (HAEDAL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Haedal Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0017872-1.42%
30 dana$ -0.00927-6.96%
60 dana$ -0.00387-3.03%
90 dana$ -0.00949-7.11%
Haedal Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HAEDAL od $ -0.0017872 (-1.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Haedal Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00927 (-6.96%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Haedal Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HAEDAL od $ -0.00387 (-3.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Haedal Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00949 (-7.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Haedal Protocol (HAEDAL)?

Pogledajte Haedal Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Haedal Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HAEDAL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Haedal Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Haedal Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Haedal Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Haedal Protocol (HAEDAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Haedal Protocol (HAEDAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Haedal Protocol.

Provjerite Haedal Protocol predviđanje cijene sada!

Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Haedal Protocol (HAEDAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAEDAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Haedal Protocol (HAEDAL)

Tražiš kako kupiti Haedal Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Haedal Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HAEDAL u lokalnim valutama

Haedal Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Haedal Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Haedal Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Haedal Protocol

Koliko Haedal Protocol (HAEDAL) vrijedi danas?
Cijena HAEDAL uživo u USD je 0.12409 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAEDAL u USD?
Trenutačna cijena HAEDAL u USD je $ 0.12409. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Haedal Protocol?
Tržišna kapitalizacija za HAEDAL je $ 28.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAEDAL?
Količina u optjecaju za HAEDAL je 230.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAEDAL?
HAEDAL je postigao ATH cijenu od 0.3030852003927108 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAEDAL?
HAEDAL je vidio ATL cijenu od 0.08154305381497716 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAEDAL?
24-satni obujam trgovanja za HAEDAL je $ 762.82K USD.
Hoće li HAEDAL još narasti ove godine?
HAEDAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAEDAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:36:57 (UTC+8)

Glavne novosti

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

