Haedal Protocol (HAEDAL) Informacije Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Službena web stranica: https://www.haedal.xyz/ Bijela knjiga: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Istraživač blokova: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL Kupi HAEDAL odmah!

Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Haedal Protocol (HAEDAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.29M $ 29.29M $ 29.29M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 127.36M $ 127.36M $ 127.36M Povijesni maksimum: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Povijesni minimum: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 Trenutna cijena: $ 0.12736 $ 0.12736 $ 0.12736 Saznajte više o cijeni Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Haedal Protocol (HAEDAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HAEDAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HAEDAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HAEDAL tokena, istražite HAEDAL cijenu tokena uživo!

Haedal Protocol (HAEDAL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena HAEDAL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite HAEDAL povijest cijena odmah!

HAEDAL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HAEDAL? Naša HAEDAL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HAEDAL predviđanje cijene tokena odmah!

