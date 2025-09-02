Više o GPU

NodeAI Logotip

NodeAI Cijena(GPU)

1 GPU u USD cijena uživo:

$0.2573
$0.2573$0.2573
-2.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NodeAI (GPU)
NodeAI (GPU) Informacije o cijeni (USD)

NodeAI (GPU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2573. Tijekom protekla 24 sata, GPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.251 i najviše cijene $ 0.2778, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GPU je $ 2.892095702845763, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.022616526503786424.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GPU se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, -2.90% u posljednjih 24 sata i -13.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija NodeAI je $ 25.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 106.32K. Količina u optjecaju GPU je 98.07M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.73M.

NodeAI (GPU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NodeAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.007685-2.90%
30 dana$ -0.0408-13.69%
60 dana$ -0.0635-19.80%
90 dana$ -0.0322-11.13%
NodeAI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GPU od $ -0.007685 (-2.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NodeAI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0408 (-13.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NodeAI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GPU od $ -0.0635 (-19.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NodeAI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0322 (-11.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NodeAI (GPU)?

Pogledajte NodeAI stranicu Povijest cijena sada.

Što je NodeAI (GPU)

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NodeAI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NodeAI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GPU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NodeAI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NodeAI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NodeAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NodeAI (GPU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NodeAI (GPU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NodeAI.

Provjerite NodeAI predviđanje cijene sada!

NodeAI (GPU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NodeAI (GPU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GPU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NodeAI (GPU)

Tražiš kako kupiti NodeAI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NodeAI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GPU u lokalnim valutama

NodeAI Resurs

Za dublje razumijevanje NodeAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NodeAI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NodeAI

Koliko NodeAI (GPU) vrijedi danas?
Cijena GPU uživo u USD je 0.2573 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GPU u USD?
Trenutačna cijena GPU u USD je $ 0.2573. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NodeAI?
Tržišna kapitalizacija za GPU je $ 25.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GPU?
Količina u optjecaju za GPU je 98.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GPU?
GPU je postigao ATH cijenu od 2.892095702845763 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GPU?
GPU je vidio ATL cijenu od 0.022616526503786424 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GPU?
24-satni obujam trgovanja za GPU je $ 106.32K USD.
Hoće li GPU još narasti ove godine?
GPU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GPU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
NodeAI (GPU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

