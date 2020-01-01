NodeAI (GPU) Tokenomika

NodeAI (GPU) Informacije

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

Službena web stranica:
https://nodes.ai
Bijela knjiga:
https://docs.nodes.ai/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870

NodeAI (GPU) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NodeAI (GPU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 23.36M
Ukupna količina:
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 98.07M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 23.82M
Povijesni maksimum:
$ 2.4594
Povijesni minimum:
$ 0.022616526503786424
Trenutna cijena:
$ 0.2382
NodeAI (GPU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike NodeAI (GPU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GPU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GPU tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GPU tokena, istražite GPU cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.