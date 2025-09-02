GoPlus Security (GPS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.009796. Tijekom protekla 24 sata, GPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.009608 i najviše cijene $ 0.01069, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GPS je $ 0.2201465019981962, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010358512116268054.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GPS se promijenio za +1.48% u posljednjih sat vremena, -3.45% u posljednjih 24 sata i -11.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu GoPlus Security (GPS)
No.770
$ 25.87M
$ 25.87M$ 25.87M
$ 99.49K
$ 99.49K$ 99.49K
$ 97.96M
$ 97.96M$ 97.96M
2.64B
2.64B 2.64B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
26.40%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija GoPlus Security je $ 25.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.49K. Količina u optjecaju GPS je 2.64B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.96M.
GoPlus Security (GPS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena GoPlus Security za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00035004
-3.45%
30 dana
$ -0.007443
-43.18%
60 dana
$ -0.015924
-61.92%
90 dana
$ -0.013684
-58.28%
GoPlus Security promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GPS od $ -0.00035004 (-3.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
GoPlus Security 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.007443 (-43.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
GoPlus Security 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GPS od $ -0.015924 (-61.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
GoPlus Security 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.013684 (-58.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GoPlus Security (GPS)?
GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.
GoPlus Security dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GoPlus Security ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti GPS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o GoPlus Security na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GoPlus Security učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
GoPlus Security Predviđanje cijene (USD)
Koliko će GoPlus Security (GPS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GoPlus Security (GPS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GoPlus Security.
Razumijevanje tokenomike GoPlus Security (GPS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GPS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti GoPlus Security (GPS)
Tražiš kako kupiti GoPlus Security? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GoPlus Security na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.