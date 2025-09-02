Više o GPS

GoPlus Security Cijena(GPS)

$0.009796
$0.009796$0.009796
-3.45%1D
Grafikon aktualnih cijena GoPlus Security (GPS)
GoPlus Security (GPS) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.009608
$ 0.009608$ 0.009608
$ 0.01069
$ 0.01069$ 0.01069
$ 0.009608
$ 0.009608$ 0.009608

$ 0.01069
$ 0.01069$ 0.01069

$ 0.2201465019981962
$ 0.2201465019981962$ 0.2201465019981962

$ 0.010358512116268054
$ 0.010358512116268054$ 0.010358512116268054

+1.48%

-3.45%

-11.97%

-11.97%

GoPlus Security (GPS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.009796. Tijekom protekla 24 sata, GPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.009608 i najviše cijene $ 0.01069, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GPS je $ 0.2201465019981962, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010358512116268054.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GPS se promijenio za +1.48% u posljednjih sat vremena, -3.45% u posljednjih 24 sata i -11.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GoPlus Security (GPS)

$ 25.87M
$ 25.87M$ 25.87M

$ 99.49K
$ 99.49K$ 99.49K

$ 97.96M
$ 97.96M$ 97.96M

2.64B
2.64B 2.64B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.40%

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoPlus Security je $ 25.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.49K. Količina u optjecaju GPS je 2.64B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.96M.

GoPlus Security (GPS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GoPlus Security za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

Danas$ -0.00035004-3.45%
30 dana$ -0.007443-43.18%
60 dana$ -0.015924-61.92%
90 dana$ -0.013684-58.28%
GoPlus Security promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GPS od $ -0.00035004 (-3.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GoPlus Security 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.007443 (-43.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GoPlus Security 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GPS od $ -0.015924 (-61.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GoPlus Security 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.013684 (-58.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GoPlus Security (GPS)?

Pogledajte GoPlus Security stranicu Povijest cijena sada.

Što je GoPlus Security (GPS)

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

GoPlus Security dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GoPlus Security ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

- Provjeriti GPS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GoPlus Security na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GoPlus Security učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GoPlus Security Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GoPlus Security (GPS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GoPlus Security (GPS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GoPlus Security.

Provjerite GoPlus Security predviđanje cijene sada!

GoPlus Security (GPS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GoPlus Security (GPS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GPS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GoPlus Security (GPS)

Tražiš kako kupiti GoPlus Security? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GoPlus Security na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

1 GoPlus Security(GPS) u VND
257.78174
1 GoPlus Security(GPS) u AUD
A$0.01488992
1 GoPlus Security(GPS) u GBP
0.00715108
1 GoPlus Security(GPS) u EUR
0.0083266
1 GoPlus Security(GPS) u USD
$0.009796
1 GoPlus Security(GPS) u MYR
RM0.04133912
1 GoPlus Security(GPS) u TRY
0.40300744
1 GoPlus Security(GPS) u JPY
¥1.440012
1 GoPlus Security(GPS) u ARS
ARS$13.49310836
1 GoPlus Security(GPS) u RUB
0.78926372
1 GoPlus Security(GPS) u INR
0.862048
1 GoPlus Security(GPS) u IDR
Rp160.59013824
1 GoPlus Security(GPS) u KRW
13.6624812
1 GoPlus Security(GPS) u PHP
0.55954752
1 GoPlus Security(GPS) u EGP
￡E.0.47539988
1 GoPlus Security(GPS) u BRL
R$0.05319228
1 GoPlus Security(GPS) u CAD
C$0.01342052
1 GoPlus Security(GPS) u BDT
1.19050788
1 GoPlus Security(GPS) u NGN
15.00149644
1 GoPlus Security(GPS) u COP
$39.34132376
1 GoPlus Security(GPS) u ZAR
R.0.17260552
1 GoPlus Security(GPS) u UAH
0.40526052
1 GoPlus Security(GPS) u VES
Bs1.430216
1 GoPlus Security(GPS) u CLP
$9.50212
1 GoPlus Security(GPS) u PKR
Rs2.77579456
1 GoPlus Security(GPS) u KZT
5.27230516
1 GoPlus Security(GPS) u THB
฿0.3164108
1 GoPlus Security(GPS) u TWD
NT$0.30005148
1 GoPlus Security(GPS) u AED
د.إ0.03595132
1 GoPlus Security(GPS) u CHF
Fr0.0078368
1 GoPlus Security(GPS) u HKD
HK$0.07631084
1 GoPlus Security(GPS) u AMD
֏3.74461896
1 GoPlus Security(GPS) u MAD
.د.م0.08796808
1 GoPlus Security(GPS) u MXN
$0.1826954
1 GoPlus Security(GPS) u SAR
ريال0.036735
1 GoPlus Security(GPS) u PLN
0.03555948
1 GoPlus Security(GPS) u RON
лв0.04241668
1 GoPlus Security(GPS) u SEK
kr0.09198444
1 GoPlus Security(GPS) u BGN
лв0.01635932
1 GoPlus Security(GPS) u HUF
Ft3.30497448
1 GoPlus Security(GPS) u CZK
0.2042466
1 GoPlus Security(GPS) u KWD
د.ك0.00298778
1 GoPlus Security(GPS) u ILS
0.0328166
1 GoPlus Security(GPS) u AOA
Kz8.92973972
1 GoPlus Security(GPS) u BHD
.د.ب0.003693092
1 GoPlus Security(GPS) u BMD
$0.009796
1 GoPlus Security(GPS) u DKK
kr0.06240052
1 GoPlus Security(GPS) u HNL
L0.25626336
1 GoPlus Security(GPS) u MUR
0.4486568
1 GoPlus Security(GPS) u NAD
$0.17201776
1 GoPlus Security(GPS) u NOK
kr0.09786204
1 GoPlus Security(GPS) u NZD
$0.01655524
1 GoPlus Security(GPS) u PAB
B/.0.009796
1 GoPlus Security(GPS) u PGK
K0.04143708
1 GoPlus Security(GPS) u QAR
ر.ق0.03565744
1 GoPlus Security(GPS) u RSD
GoPlus Security Resurs

Za dublje razumijevanje GoPlus Security, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena GoPlus Security web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GoPlus Security

Koliko GoPlus Security (GPS) vrijedi danas?
Cijena GPS uživo u USD je 0.009796 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GPS u USD?
Trenutačna cijena GPS u USD je $ 0.009796. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GoPlus Security?
Tržišna kapitalizacija za GPS je $ 25.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GPS?
Količina u optjecaju za GPS je 2.64B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GPS?
GPS je postigao ATH cijenu od 0.2201465019981962 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GPS?
GPS je vidio ATL cijenu od 0.010358512116268054 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GPS?
24-satni obujam trgovanja za GPS je $ 99.49K USD.
Hoće li GPS još narasti ove godine?
GPS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GPS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
GoPlus Security (GPS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

