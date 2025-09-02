Više o GORK

New XAI gork Logotip

New XAI gork Cijena(GORK)

1 GORK u USD cijena uživo:

$0.008685
-1.04%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena New XAI gork (GORK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:43:39 (UTC+8)

New XAI gork (GORK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.008501
24-satna najniža cijena
$ 0.00918
24-satna najviša cijena

$ 0.008501
$ 0.00918
$ 0.08752514903536558
$ 0.004836667412946773
-0.41%

-1.04%

-1.11%

-1.11%

New XAI gork (GORK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008685. Tijekom protekla 24 sata, GORKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.008501 i najviše cijene $ 0.00918, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GORK je $ 0.08752514903536558, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004836667412946773.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GORK se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -1.04% u posljednjih 24 sata i -1.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu New XAI gork (GORK)

No.1197

$ 8.68M
$ 84.04K
$ 8.68M
999.99M
999,993,896.21
999,993,896.21
100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija New XAI gork je $ 8.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 84.04K. Količina u optjecaju GORK je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993896.21. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.68M.

New XAI gork (GORK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena New XAI gork za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00009127-1.04%
30 dana$ +0.002414+38.49%
60 dana$ +0.002962+51.75%
90 dana$ -0.001475-14.52%
New XAI gork promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GORK od $ -0.00009127 (-1.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

New XAI gork 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.002414 (+38.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

New XAI gork 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GORK od $ +0.002962 (+51.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

New XAI gork 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001475 (-14.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena New XAI gork (GORK)?

Pogledajte New XAI gork stranicu Povijest cijena sada.

Što je New XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

New XAI gork dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje New XAI gork ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GORK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o New XAI gork na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje New XAI gork učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

New XAI gork Predviđanje cijene (USD)

Koliko će New XAI gork (GORK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših New XAI gork (GORK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za New XAI gork.

Provjerite New XAI gork predviđanje cijene sada!

New XAI gork (GORK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike New XAI gork (GORK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GORK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti New XAI gork (GORK)

Tražiš kako kupiti New XAI gork? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti New XAI gork na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GORK u lokalnim valutama

1 New XAI gork(GORK) u VND
1 New XAI gork(GORK) u AUD
1 New XAI gork(GORK) u GBP
1 New XAI gork(GORK) u EUR
1 New XAI gork(GORK) u USD
1 New XAI gork(GORK) u MYR
1 New XAI gork(GORK) u TRY
1 New XAI gork(GORK) u JPY
1 New XAI gork(GORK) u ARS
1 New XAI gork(GORK) u RUB
1 New XAI gork(GORK) u INR
1 New XAI gork(GORK) u IDR
1 New XAI gork(GORK) u KRW
1 New XAI gork(GORK) u PHP
1 New XAI gork(GORK) u EGP
1 New XAI gork(GORK) u BRL
1 New XAI gork(GORK) u CAD
1 New XAI gork(GORK) u BDT
1 New XAI gork(GORK) u NGN
1 New XAI gork(GORK) u COP
1 New XAI gork(GORK) u ZAR
1 New XAI gork(GORK) u UAH
1 New XAI gork(GORK) u VES
1 New XAI gork(GORK) u CLP
1 New XAI gork(GORK) u PKR
1 New XAI gork(GORK) u KZT
1 New XAI gork(GORK) u THB
1 New XAI gork(GORK) u TWD
1 New XAI gork(GORK) u AED
1 New XAI gork(GORK) u CHF
1 New XAI gork(GORK) u HKD
1 New XAI gork(GORK) u AMD
1 New XAI gork(GORK) u MAD
1 New XAI gork(GORK) u MXN
1 New XAI gork(GORK) u SAR
1 New XAI gork(GORK) u PLN
1 New XAI gork(GORK) u RON
1 New XAI gork(GORK) u SEK
1 New XAI gork(GORK) u BGN
1 New XAI gork(GORK) u HUF
1 New XAI gork(GORK) u CZK
1 New XAI gork(GORK) u KWD
1 New XAI gork(GORK) u ILS
1 New XAI gork(GORK) u AOA
1 New XAI gork(GORK) u BHD
1 New XAI gork(GORK) u BMD
1 New XAI gork(GORK) u DKK
1 New XAI gork(GORK) u HNL
1 New XAI gork(GORK) u MUR
1 New XAI gork(GORK) u NAD
1 New XAI gork(GORK) u NOK
1 New XAI gork(GORK) u NZD
1 New XAI gork(GORK) u PAB
1 New XAI gork(GORK) u PGK
1 New XAI gork(GORK) u QAR
1 New XAI gork(GORK) u RSD
дин.0.8691948

New XAI gork Resurs

Za dublje razumijevanje New XAI gork, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena New XAI gork web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o New XAI gork

Koliko New XAI gork (GORK) vrijedi danas?
Cijena GORK uživo u USD je 0.008685 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GORK u USD?
Trenutačna cijena GORK u USD je $ 0.008685. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija New XAI gork?
Tržišna kapitalizacija za GORK je $ 8.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GORK?
Količina u optjecaju za GORK je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GORK?
GORK je postigao ATH cijenu od 0.08752514903536558 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GORK?
GORK je vidio ATL cijenu od 0.004836667412946773 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GORK?
24-satni obujam trgovanja za GORK je $ 84.04K USD.
Hoće li GORK još narasti ove godine?
GORK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GORK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

