Više o GMMT

GMMT Informacije o cijeni

GMMT Bijela knjiga

GMMT Službena web stranica

GMMT Tokenomija

GMMT Prognoza cijena

GMMT Povijest

Vodič za kupnju GMMT

Konverter GMMT u fiducijarnu valutu

GMMT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Giant Mammoth Logotip

Giant Mammoth Cijena(GMMT)

1 GMMT u USD cijena uživo:

$0.005307
$0.005307$0.005307
-1.72%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Giant Mammoth (GMMT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:44:12 (UTC+8)

Giant Mammoth (GMMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00523
$ 0.00523$ 0.00523
24-satna najniža cijena
$ 0.005491
$ 0.005491$ 0.005491
24-satna najviša cijena

$ 0.00523
$ 0.00523$ 0.00523

$ 0.005491
$ 0.005491$ 0.005491

$ 4.087433452032132
$ 4.087433452032132$ 4.087433452032132

$ 0.003128621958182126
$ 0.003128621958182126$ 0.003128621958182126

-0.31%

-1.72%

-11.35%

-11.35%

Giant Mammoth (GMMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005312. Tijekom protekla 24 sata, GMMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00523 i najviše cijene $ 0.005491, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMMT je $ 4.087433452032132, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003128621958182126.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMMT se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -1.72% u posljednjih 24 sata i -11.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Giant Mammoth (GMMT)

No.1165

$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M

$ 59.09K
$ 59.09K$ 59.09K

$ 26.56M
$ 26.56M$ 26.56M

1.71B
1.71B 1.71B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

2,079,889,652
2,079,889,652 2,079,889,652

34.27%

GMMT

Trenutačna tržišna kapitalizacija Giant Mammoth je $ 9.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.09K. Količina u optjecaju GMMT je 1.71B, s ukupnom količinom od 2079889652. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.56M.

Giant Mammoth (GMMT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Giant Mammoth za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00009288-1.72%
30 dana$ +0.001776+50.22%
60 dana$ +0.001331+33.43%
90 dana$ -0.000399-6.99%
Giant Mammoth promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GMMT od $ -0.00009288 (-1.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Giant Mammoth 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001776 (+50.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Giant Mammoth 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GMMT od $ +0.001331 (+33.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Giant Mammoth 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000399 (-6.99%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Giant Mammoth (GMMT)?

Pogledajte Giant Mammoth stranicu Povijest cijena sada.

Što je Giant Mammoth (GMMT)

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

Giant Mammoth dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Giant Mammoth ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GMMT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Giant Mammoth na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Giant Mammoth učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Giant Mammoth Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Giant Mammoth (GMMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Giant Mammoth (GMMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Giant Mammoth.

Provjerite Giant Mammoth predviđanje cijene sada!

Giant Mammoth (GMMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Giant Mammoth (GMMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Giant Mammoth (GMMT)

Tražiš kako kupiti Giant Mammoth? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Giant Mammoth na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GMMT u lokalnim valutama

1 Giant Mammoth(GMMT) u VND
139.78528
1 Giant Mammoth(GMMT) u AUD
A$0.00807424
1 Giant Mammoth(GMMT) u GBP
0.00387776
1 Giant Mammoth(GMMT) u EUR
0.0045152
1 Giant Mammoth(GMMT) u USD
$0.005312
1 Giant Mammoth(GMMT) u MYR
RM0.02241664
1 Giant Mammoth(GMMT) u TRY
0.2185888
1 Giant Mammoth(GMMT) u JPY
¥0.780864
1 Giant Mammoth(GMMT) u ARS
ARS$7.31680192
1 Giant Mammoth(GMMT) u RUB
0.42793472
1 Giant Mammoth(GMMT) u INR
0.46756224
1 Giant Mammoth(GMMT) u IDR
Rp87.08195328
1 Giant Mammoth(GMMT) u KRW
7.4086464
1 Giant Mammoth(GMMT) u PHP
0.30347456
1 Giant Mammoth(GMMT) u EGP
￡E.0.25779136
1 Giant Mammoth(GMMT) u BRL
R$0.02884416
1 Giant Mammoth(GMMT) u CAD
C$0.00727744
1 Giant Mammoth(GMMT) u BDT
0.64556736
1 Giant Mammoth(GMMT) u NGN
8.13474368
1 Giant Mammoth(GMMT) u COP
$21.33331072
1 Giant Mammoth(GMMT) u ZAR
R.0.0934912
1 Giant Mammoth(GMMT) u UAH
0.22007616
1 Giant Mammoth(GMMT) u VES
Bs0.775552
1 Giant Mammoth(GMMT) u CLP
$5.142016
1 Giant Mammoth(GMMT) u PKR
Rs1.50733312
1 Giant Mammoth(GMMT) u KZT
2.86359296
1 Giant Mammoth(GMMT) u THB
฿0.17152448
1 Giant Mammoth(GMMT) u TWD
NT$0.16275968
1 Giant Mammoth(GMMT) u AED
د.إ0.01949504
1 Giant Mammoth(GMMT) u CHF
Fr0.0042496
1 Giant Mammoth(GMMT) u HKD
HK$0.04138048
1 Giant Mammoth(GMMT) u AMD
֏2.03056512
1 Giant Mammoth(GMMT) u MAD
.د.م0.04770176
1 Giant Mammoth(GMMT) u MXN
$0.0990688
1 Giant Mammoth(GMMT) u SAR
ريال0.01992
1 Giant Mammoth(GMMT) u PLN
0.01933568
1 Giant Mammoth(GMMT) u RON
лв0.02300096
1 Giant Mammoth(GMMT) u SEK
kr0.04987968
1 Giant Mammoth(GMMT) u BGN
лв0.00887104
1 Giant Mammoth(GMMT) u HUF
Ft1.7933312
1 Giant Mammoth(GMMT) u CZK
0.11080832
1 Giant Mammoth(GMMT) u KWD
د.ك0.00162016
1 Giant Mammoth(GMMT) u ILS
0.0177952
1 Giant Mammoth(GMMT) u AOA
Kz4.84225984
1 Giant Mammoth(GMMT) u BHD
.د.ب0.002002624
1 Giant Mammoth(GMMT) u BMD
$0.005312
1 Giant Mammoth(GMMT) u DKK
kr0.03383744
1 Giant Mammoth(GMMT) u HNL
L0.1391744
1 Giant Mammoth(GMMT) u MUR
0.2432896
1 Giant Mammoth(GMMT) u NAD
$0.09343808
1 Giant Mammoth(GMMT) u NOK
kr0.05306688
1 Giant Mammoth(GMMT) u NZD
$0.00897728
1 Giant Mammoth(GMMT) u PAB
B/.0.005312
1 Giant Mammoth(GMMT) u PGK
K0.02246976
1 Giant Mammoth(GMMT) u QAR
ر.ق0.01933568
1 Giant Mammoth(GMMT) u RSD
дин.0.53162496

Giant Mammoth Resurs

Za dublje razumijevanje Giant Mammoth, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Giant Mammoth web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Giant Mammoth

Koliko Giant Mammoth (GMMT) vrijedi danas?
Cijena GMMT uživo u USD je 0.005312 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GMMT u USD?
Trenutačna cijena GMMT u USD je $ 0.005312. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Giant Mammoth?
Tržišna kapitalizacija za GMMT je $ 9.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GMMT?
Količina u optjecaju za GMMT je 1.71B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GMMT?
GMMT je postigao ATH cijenu od 4.087433452032132 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GMMT?
GMMT je vidio ATL cijenu od 0.003128621958182126 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GMMT?
24-satni obujam trgovanja za GMMT je $ 59.09K USD.
Hoće li GMMT još narasti ove godine?
GMMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GMMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:44:12 (UTC+8)

Giant Mammoth (GMMT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GMMT u USD kalkulator

Iznos

GMMT
GMMT
USD
USD

1 GMMT = 0.005312 USD

Trgujte GMMT

GMMTUSDT
$0.005307
$0.005307$0.005307
-1.72%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine