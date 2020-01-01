Giant Mammoth (GMMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Giant Mammoth (GMMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Giant Mammoth (GMMT) Informacije Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Službena web stranica: https://gmmtchain.io/ Bijela knjiga: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_en.pdf Istraživač blokova: https://scan.gmmtchain.io/ Kupi GMMT odmah!

Giant Mammoth (GMMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Giant Mammoth (GMMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.82M $ 17.82M $ 17.82M Ukupna količina: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Količina u optjecaju: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M Povijesni maksimum: $ 3.375 $ 3.375 $ 3.375 Povijesni minimum: $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 Trenutna cijena: $ 0.0104 $ 0.0104 $ 0.0104 Saznajte više o cijeni Giant Mammoth (GMMT)

Giant Mammoth (GMMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Giant Mammoth (GMMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GMMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GMMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GMMT tokena, istražite GMMT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GMMT Jeste li zainteresirani za dodavanje Giant Mammoth (GMMT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GMMT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GMMT na MEXC-u odmah!

Giant Mammoth (GMMT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GMMT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GMMT povijest cijena odmah!

GMMT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GMMT? Naša GMMT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GMMT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!