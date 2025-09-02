Raydium (RAY) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.276. Tijekom protekla 24 sata, RAYtrgovalo je između najniže cijene $ 3.219 i najviše cijene $ 3.49, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAY je $ 16.93301586, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.13434154340043583.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAY se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i +0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Raydium (RAY)
No.81
$ 878.32M
$ 878.32M$ 878.32M
$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M
$ 1.82B
$ 1.82B$ 1.82B
268.11M
268.11M 268.11M
555,000,000
555,000,000 555,000,000
554,998,193.100176
554,998,193.100176 554,998,193.100176
48.30%
0.02%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Raydium je $ 878.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.13M. Količina u optjecaju RAY je 268.11M, s ukupnom količinom od 554998193.100176. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.82B.
Raydium (RAY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Raydium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.06073
-1.82%
30 dana
$ +0.79
+31.77%
60 dana
$ +1.106
+50.96%
90 dana
$ +0.917
+38.87%
Raydium promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RAY od $ -0.06073 (-1.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Raydium 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.79 (+31.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Raydium 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RAY od $ +1.106 (+50.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Raydium 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.917 (+38.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Raydium (RAY)?
Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.
Raydium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Raydium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RAY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Raydium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Raydium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Raydium Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Raydium (RAY)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.