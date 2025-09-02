Više o RAY

Raydium Logotip

Raydium Cijena(RAY)

1 RAY u USD cijena uživo:

$3.276
$3.276$3.276
-1.82%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Raydium (RAY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:59:29 (UTC+8)

Raydium (RAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.219
$ 3.219$ 3.219
24-satna najniža cijena
$ 3.49
$ 3.49$ 3.49
24-satna najviša cijena

$ 3.219
$ 3.219$ 3.219

$ 3.49
$ 3.49$ 3.49

$ 16.93301586
$ 16.93301586$ 16.93301586

$ 0.13434154340043583
$ 0.13434154340043583$ 0.13434154340043583

+1.01%

-1.82%

+0.70%

+0.70%

Raydium (RAY) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.276. Tijekom protekla 24 sata, RAYtrgovalo je između najniže cijene $ 3.219 i najviše cijene $ 3.49, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAY je $ 16.93301586, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.13434154340043583.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAY se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i +0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Raydium (RAY)

No.81

$ 878.32M
$ 878.32M$ 878.32M

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

$ 1.82B
$ 1.82B$ 1.82B

268.11M
268.11M 268.11M

555,000,000
555,000,000 555,000,000

554,998,193.100176
554,998,193.100176 554,998,193.100176

48.30%

0.02%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Raydium je $ 878.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.13M. Količina u optjecaju RAY je 268.11M, s ukupnom količinom od 554998193.100176. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.82B.

Raydium (RAY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Raydium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.06073-1.82%
30 dana$ +0.79+31.77%
60 dana$ +1.106+50.96%
90 dana$ +0.917+38.87%
Raydium promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RAY od $ -0.06073 (-1.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Raydium 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.79 (+31.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Raydium 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RAY od $ +1.106 (+50.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Raydium 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.917 (+38.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Raydium (RAY)?

Pogledajte Raydium stranicu Povijest cijena sada.

Što je Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Raydium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Raydium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RAY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Raydium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Raydium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Raydium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Raydium (RAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Raydium (RAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Raydium.

Provjerite Raydium predviđanje cijene sada!

Raydium (RAY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Raydium (RAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Raydium (RAY)

Tražiš kako kupiti Raydium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Raydium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RAY u lokalnim valutama

1 Raydium(RAY) u VND
86,207.94
1 Raydium(RAY) u AUD
A$4.97952
1 Raydium(RAY) u GBP
2.39148
1 Raydium(RAY) u EUR
2.7846
1 Raydium(RAY) u USD
$3.276
1 Raydium(RAY) u MYR
RM13.82472
1 Raydium(RAY) u TRY
134.77464
1 Raydium(RAY) u JPY
¥481.572
1 Raydium(RAY) u ARS
ARS$4,512.39516
1 Raydium(RAY) u RUB
263.94732
1 Raydium(RAY) u INR
288.288
1 Raydium(RAY) u IDR
Rp53,704.90944
1 Raydium(RAY) u KRW
4,569.0372
1 Raydium(RAY) u PHP
187.12512
1 Raydium(RAY) u EGP
￡E.158.98428
1 Raydium(RAY) u BRL
R$17.78868
1 Raydium(RAY) u CAD
C$4.48812
1 Raydium(RAY) u BDT
398.13228
1 Raydium(RAY) u NGN
5,016.83364
1 Raydium(RAY) u COP
$13,156.61256
1 Raydium(RAY) u ZAR
R.57.72312
1 Raydium(RAY) u UAH
135.52812
1 Raydium(RAY) u VES
Bs478.296
1 Raydium(RAY) u CLP
$3,177.72
1 Raydium(RAY) u PKR
Rs928.28736
1 Raydium(RAY) u KZT
1,763.17596
1 Raydium(RAY) u THB
฿105.78204
1 Raydium(RAY) u TWD
NT$100.34388
1 Raydium(RAY) u AED
د.إ12.02292
1 Raydium(RAY) u CHF
Fr2.6208
1 Raydium(RAY) u HKD
HK$25.52004
1 Raydium(RAY) u AMD
֏1,252.28376
1 Raydium(RAY) u MAD
.د.م29.41848
1 Raydium(RAY) u MXN
$61.0974
1 Raydium(RAY) u SAR
ريال12.285
1 Raydium(RAY) u PLN
11.89188
1 Raydium(RAY) u RON
лв14.15232
1 Raydium(RAY) u SEK
kr30.72888
1 Raydium(RAY) u BGN
лв5.47092
1 Raydium(RAY) u HUF
Ft1,104.86376
1 Raydium(RAY) u CZK
68.27184
1 Raydium(RAY) u KWD
د.ك0.99918
1 Raydium(RAY) u ILS
10.9746
1 Raydium(RAY) u AOA
Kz2,986.30332
1 Raydium(RAY) u BHD
.د.ب1.235052
1 Raydium(RAY) u BMD
$3.276
1 Raydium(RAY) u DKK
kr20.83536
1 Raydium(RAY) u HNL
L85.70016
1 Raydium(RAY) u MUR
150.0408
1 Raydium(RAY) u NAD
$57.52656
1 Raydium(RAY) u NOK
kr32.72724
1 Raydium(RAY) u NZD
$5.53644
1 Raydium(RAY) u PAB
B/.3.276
1 Raydium(RAY) u PGK
K13.85748
1 Raydium(RAY) u QAR
ر.ق11.92464
1 Raydium(RAY) u RSD
дин.327.63276

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Raydium

Koliko Raydium (RAY) vrijedi danas?
Cijena RAY uživo u USD je 3.276 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAY u USD?
Trenutačna cijena RAY u USD je $ 3.276. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Raydium?
Tržišna kapitalizacija za RAY je $ 878.32M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAY?
Količina u optjecaju za RAY je 268.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAY?
RAY je postigao ATH cijenu od 16.93301586 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAY?
RAY je vidio ATL cijenu od 0.13434154340043583 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAY?
24-satni obujam trgovanja za RAY je $ 5.13M USD.
Hoće li RAY još narasti ove godine?
RAY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Raydium (RAY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

