Što je Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Raydium Koliko Raydium (RAY) vrijedi danas? Cijena RAY uživo u USD je 3.276 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena RAY u USD? $ 3.276 . Provjerite Trenutačna cijena RAY u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Raydium? Tržišna kapitalizacija za RAY je $ 878.32M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za RAY? Količina u optjecaju za RAY je 268.11M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAY? RAY je postigao ATH cijenu od 16.93301586 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAY? RAY je vidio ATL cijenu od 0.13434154340043583 USD . Koliki je obujam trgovanja za RAY? 24-satni obujam trgovanja za RAY je $ 5.13M USD . Hoće li RAY još narasti ove godine? RAY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAY predviđanje cijene za detaljniju analizu.

