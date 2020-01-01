Games for a living (GFAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Games for a living (GFAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Games for a living (GFAL) Informacije The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. Službena web stranica: https://gamesforaliving.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Kupi GFAL odmah!

Games for a living (GFAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Games for a living (GFAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.55M $ 20.55M $ 20.55M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.39B $ 3.39B $ 3.39B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 60.56M $ 60.56M $ 60.56M Povijesni maksimum: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 Povijesni minimum: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 Trenutna cijena: $ 0.006056 $ 0.006056 $ 0.006056 Saznajte više o cijeni Games for a living (GFAL)

Games for a living (GFAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Games for a living (GFAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GFAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GFAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GFAL tokena, istražite GFAL cijenu tokena uživo!

