Više o GFAL

GFAL Informacije o cijeni

GFAL Bijela knjiga

GFAL Službena web stranica

GFAL Tokenomija

GFAL Prognoza cijena

GFAL Povijest

Vodič za kupnju GFAL

Konverter GFAL u fiducijarnu valutu

GFAL Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Games for a living Logotip

Games for a living Cijena(GFAL)

1 GFAL u USD cijena uživo:

$0.006284
$0.006284$0.006284
-8.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Games for a living (GFAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:41:36 (UTC+8)

Games for a living (GFAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615
24-satna najniža cijena
$ 0.007559
$ 0.007559$ 0.007559
24-satna najviša cijena

$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615

$ 0.007559
$ 0.007559$ 0.007559

$ 0.04893349647156967
$ 0.04893349647156967$ 0.04893349647156967

$ 0.002948017468774518
$ 0.002948017468774518$ 0.002948017468774518

+0.07%

-8.02%

+11.71%

+11.71%

Games for a living (GFAL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006284. Tijekom protekla 24 sata, GFALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00615 i najviše cijene $ 0.007559, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GFAL je $ 0.04893349647156967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002948017468774518.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GFAL se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -8.02% u posljednjih 24 sata i +11.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Games for a living (GFAL)

No.823

$ 21.32M
$ 21.32M$ 21.32M

$ 98.27K
$ 98.27K$ 98.27K

$ 62.84M
$ 62.84M$ 62.84M

3.39B
3.39B 3.39B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

33.92%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Games for a living je $ 21.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 98.27K. Količina u optjecaju GFAL je 3.39B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.84M.

Games for a living (GFAL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Games for a living za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00054792-8.02%
30 dana$ +0.002233+55.12%
60 dana$ +0.002578+69.56%
90 dana$ +0.00156+33.02%
Games for a living promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GFAL od $ -0.00054792 (-8.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Games for a living 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.002233 (+55.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Games for a living 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GFAL od $ +0.002578 (+69.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Games for a living 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00156 (+33.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Games for a living (GFAL)?

Pogledajte Games for a living stranicu Povijest cijena sada.

Što je Games for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Games for a living dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Games for a living ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GFAL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Games for a living na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Games for a living učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Games for a living Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Games for a living (GFAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Games for a living (GFAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Games for a living.

Provjerite Games for a living predviđanje cijene sada!

Games for a living (GFAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Games for a living (GFAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GFAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Games for a living (GFAL)

Tražiš kako kupiti Games for a living? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Games for a living na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GFAL u lokalnim valutama

1 Games for a living(GFAL) u VND
165.36346
1 Games for a living(GFAL) u AUD
A$0.00955168
1 Games for a living(GFAL) u GBP
0.00458732
1 Games for a living(GFAL) u EUR
0.0053414
1 Games for a living(GFAL) u USD
$0.006284
1 Games for a living(GFAL) u MYR
RM0.02651848
1 Games for a living(GFAL) u TRY
0.25839808
1 Games for a living(GFAL) u JPY
¥0.923748
1 Games for a living(GFAL) u ARS
ARS$8.65564444
1 Games for a living(GFAL) u RUB
0.50630188
1 Games for a living(GFAL) u INR
0.552992
1 Games for a living(GFAL) u IDR
Rp103.01637696
1 Games for a living(GFAL) u KRW
8.752041
1 Games for a living(GFAL) u PHP
0.35894208
1 Games for a living(GFAL) u EGP
￡E.0.30489968
1 Games for a living(GFAL) u BRL
R$0.03412212
1 Games for a living(GFAL) u CAD
C$0.00860908
1 Games for a living(GFAL) u BDT
0.76369452
1 Games for a living(GFAL) u NGN
9.6085502
1 Games for a living(GFAL) u COP
$25.23692104
1 Games for a living(GFAL) u ZAR
R.0.1105984
1 Games for a living(GFAL) u UAH
0.25996908
1 Games for a living(GFAL) u VES
Bs0.917464
1 Games for a living(GFAL) u CLP
$6.09548
1 Games for a living(GFAL) u PKR
Rs1.78063424
1 Games for a living(GFAL) u KZT
3.38211164
1 Games for a living(GFAL) u THB
฿0.2029732
1 Games for a living(GFAL) u TWD
NT$0.19241608
1 Games for a living(GFAL) u AED
د.إ0.02306228
1 Games for a living(GFAL) u CHF
Fr0.0050272
1 Games for a living(GFAL) u HKD
HK$0.04895236
1 Games for a living(GFAL) u AMD
֏2.40212184
1 Games for a living(GFAL) u MAD
.د.م0.05643032
1 Games for a living(GFAL) u MXN
$0.11707092
1 Games for a living(GFAL) u SAR
ريال0.023565
1 Games for a living(GFAL) u PLN
0.02287376
1 Games for a living(GFAL) u RON
лв0.02720972
1 Games for a living(GFAL) u SEK
kr0.05900676
1 Games for a living(GFAL) u BGN
лв0.01049428
1 Games for a living(GFAL) u HUF
Ft2.12078716
1 Games for a living(GFAL) u CZK
0.1310214
1 Games for a living(GFAL) u KWD
د.ك0.00191662
1 Games for a living(GFAL) u ILS
0.0210514
1 Games for a living(GFAL) u AOA
Kz5.72830588
1 Games for a living(GFAL) u BHD
.د.ب0.002362784
1 Games for a living(GFAL) u BMD
$0.006284
1 Games for a living(GFAL) u DKK
kr0.04002908
1 Games for a living(GFAL) u HNL
L0.16438944
1 Games for a living(GFAL) u MUR
0.2878072
1 Games for a living(GFAL) u NAD
$0.11034704
1 Games for a living(GFAL) u NOK
kr0.06284
1 Games for a living(GFAL) u NZD
$0.01061996
1 Games for a living(GFAL) u PAB
B/.0.006284
1 Games for a living(GFAL) u PGK
K0.02658132
1 Games for a living(GFAL) u QAR
ر.ق0.02287376
1 Games for a living(GFAL) u RSD
дин.0.62890272

Games for a living Resurs

Za dublje razumijevanje Games for a living, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Games for a living web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Games for a living

Koliko Games for a living (GFAL) vrijedi danas?
Cijena GFAL uživo u USD je 0.006284 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GFAL u USD?
Trenutačna cijena GFAL u USD je $ 0.006284. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Games for a living?
Tržišna kapitalizacija za GFAL je $ 21.32M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GFAL?
Količina u optjecaju za GFAL je 3.39B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GFAL?
GFAL je postigao ATH cijenu od 0.04893349647156967 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GFAL?
GFAL je vidio ATL cijenu od 0.002948017468774518 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GFAL?
24-satni obujam trgovanja za GFAL je $ 98.27K USD.
Hoće li GFAL još narasti ove godine?
GFAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GFAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:41:36 (UTC+8)

Games for a living (GFAL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GFAL u USD kalkulator

Iznos

GFAL
GFAL
USD
USD

1 GFAL = 0.006284 USD

Trgujte GFAL

GFALUSDT
$0.006284
$0.006284$0.006284
-8.03%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine