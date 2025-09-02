Više o GAIA

$0.10667
$0.10667$0.10667
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:39:54 (UTC+8)

Gaia (GAIA) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.10152
$ 0.10152$ 0.10152
$ 0.12441
$ 0.12441$ 0.12441
$ 0.10152
$ 0.10152$ 0.10152

$ 0.12441
$ 0.12441$ 0.12441

$ 0.14747389300169203
$ 0.14747389300169203$ 0.14747389300169203

$ 0.03931568467223474
$ 0.03931568467223474$ 0.03931568467223474

+0.20%

0.00%

+44.63%

+44.63%

Gaia (GAIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.10661. Tijekom protekla 24 sata, GAIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.10152 i najviše cijene $ 0.12441, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAIA je $ 0.14747389300169203, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03931568467223474.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAIA se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +44.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gaia (GAIA)

$ 18.12M
$ 18.12M$ 18.12M

$ 89.91K
$ 89.91K$ 89.91K

$ 106.61M
$ 106.61M$ 106.61M

170.00M
170.00M 170.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.00%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gaia je $ 18.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 89.91K. Količina u optjecaju GAIA je 170.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 106.61M.

Gaia (GAIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gaia za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.05583+109.94%
60 dana$ +0.08661+433.05%
90 dana$ +0.08661+433.05%
Gaia promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GAIA od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gaia 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.05583 (+109.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gaia 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GAIA od $ +0.08661 (+433.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gaia 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.08661 (+433.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gaia (GAIA)?

Pogledajte Gaia stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gaia (GAIA)

Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.

Gaia dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gaia ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GAIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gaia na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gaia učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gaia Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gaia (GAIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gaia (GAIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gaia.

Provjerite Gaia predviđanje cijene sada!

Gaia (GAIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gaia (GAIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GAIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gaia (GAIA)

Tražiš kako kupiti Gaia? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gaia na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GAIA u lokalnim valutama

1 Gaia(GAIA) u VND
2,805.44215
1 Gaia(GAIA) u AUD
A$0.1620472
1 Gaia(GAIA) u GBP
0.0778253
1 Gaia(GAIA) u EUR
0.0906185
1 Gaia(GAIA) u USD
$0.10661
1 Gaia(GAIA) u MYR
RM0.4498942
1 Gaia(GAIA) u TRY
4.3838032
1 Gaia(GAIA) u JPY
¥15.67167
1 Gaia(GAIA) u ARS
ARS$146.8456801
1 Gaia(GAIA) u RUB
8.5885016
1 Gaia(GAIA) u INR
9.38168
1 Gaia(GAIA) u IDR
Rp1,747.7046384
1 Gaia(GAIA) u KRW
148.4810775
1 Gaia(GAIA) u PHP
6.0895632
1 Gaia(GAIA) u EGP
￡E.5.1737833
1 Gaia(GAIA) u BRL
R$0.5788923
1 Gaia(GAIA) u CAD
C$0.1460557
1 Gaia(GAIA) u BDT
12.9563133
1 Gaia(GAIA) u NGN
163.0120205
1 Gaia(GAIA) u COP
$428.1521566
1 Gaia(GAIA) u ZAR
R.1.876336
1 Gaia(GAIA) u UAH
4.4104557
1 Gaia(GAIA) u VES
Bs15.56506
1 Gaia(GAIA) u CLP
$103.4117
1 Gaia(GAIA) u PKR
Rs30.2090096
1 Gaia(GAIA) u KZT
57.3785681
1 Gaia(GAIA) u THB
฿3.4445691
1 Gaia(GAIA) u TWD
NT$3.2643982
1 Gaia(GAIA) u AED
د.إ0.3912587
1 Gaia(GAIA) u CHF
Fr0.085288
1 Gaia(GAIA) u HKD
HK$0.8304919
1 Gaia(GAIA) u AMD
֏40.7527386
1 Gaia(GAIA) u MAD
.د.م0.9573578
1 Gaia(GAIA) u MXN
$1.9872104
1 Gaia(GAIA) u SAR
ريال0.3997875
1 Gaia(GAIA) u PLN
0.3869943
1 Gaia(GAIA) u RON
лв0.4616213
1 Gaia(GAIA) u SEK
kr1.0010679
1 Gaia(GAIA) u BGN
лв0.1780387
1 Gaia(GAIA) u HUF
Ft35.9798089
1 Gaia(GAIA) u CZK
2.2228185
1 Gaia(GAIA) u KWD
د.ك0.03251605
1 Gaia(GAIA) u ILS
0.3571435
1 Gaia(GAIA) u AOA
Kz97.1824777
1 Gaia(GAIA) u BHD
.د.ب0.04008536
1 Gaia(GAIA) u BMD
$0.10661
1 Gaia(GAIA) u DKK
kr0.6791057
1 Gaia(GAIA) u HNL
L2.7889176
1 Gaia(GAIA) u MUR
4.882738
1 Gaia(GAIA) u NAD
$1.8720716
1 Gaia(GAIA) u NOK
kr1.0661
1 Gaia(GAIA) u NZD
$0.1801709
1 Gaia(GAIA) u PAB
B/.0.10661
1 Gaia(GAIA) u PGK
K0.4509603
1 Gaia(GAIA) u QAR
ر.ق0.3880604
1 Gaia(GAIA) u RSD
дин.10.6695288

Za dublje razumijevanje Gaia, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko Gaia (GAIA) vrijedi danas?
Cijena GAIA uživo u USD je 0.10661 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GAIA u USD?
Trenutačna cijena GAIA u USD je $ 0.10661. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gaia?
Tržišna kapitalizacija za GAIA je $ 18.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GAIA?
Količina u optjecaju za GAIA je 170.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GAIA?
GAIA je postigao ATH cijenu od 0.14747389300169203 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GAIA?
GAIA je vidio ATL cijenu od 0.03931568467223474 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GAIA?
24-satni obujam trgovanja za GAIA je $ 89.91K USD.
Hoće li GAIA još narasti ove godine?
GAIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GAIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje "Cronos trenutak", Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
