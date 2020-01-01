Gaia (GAIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gaia (GAIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gaia (GAIA) Informacije Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect. Službena web stranica: https://www.gaianet.ai/ Bijela knjiga: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81 Kupi GAIA odmah!

Gaia (GAIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gaia (GAIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18,78M $ 18,78M $ 18,78M Ukupna količina: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Količina u optjecaju: $ 170,00M $ 170,00M $ 170,00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 110,49M $ 110,49M $ 110,49M Povijesni maksimum: $ 0,157 $ 0,157 $ 0,157 Povijesni minimum: $ 0,03931568467223474 $ 0,03931568467223474 $ 0,03931568467223474 Trenutna cijena: $ 0,11049 $ 0,11049 $ 0,11049 Saznajte više o cijeni Gaia (GAIA)

Gaia (GAIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gaia (GAIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAIA tokena, istražite GAIA cijenu tokena uživo!

