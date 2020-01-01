FTX Token (FTT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FTX Token (FTT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FTX Token (FTT) Informacije FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view Istraživač blokova: https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3 Kupi FTT odmah!

FTX Token (FTT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FTX Token (FTT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 257.46M $ 257.46M $ 257.46M Ukupna količina: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M Količina u optjecaju: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 257.46M $ 257.46M $ 257.46M Povijesni maksimum: $ 84.967 $ 84.967 $ 84.967 Povijesni minimum: $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 Trenutna cijena: $ 0.7828 $ 0.7828 $ 0.7828 Saznajte više o cijeni FTX Token (FTT)

FTX Token (FTT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FTX Token (FTT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FTT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FTT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FTT tokena, istražite FTT cijenu tokena uživo!

