FTX Token (FTT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u FTX Token (FTT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
FTX Token (FTT) Informacije

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Bijela knjiga:
https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3

FTX Token (FTT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FTX Token (FTT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 257.46M
$ 257.46M$ 257.46M
Ukupna količina:
$ 328.90M
$ 328.90M$ 328.90M
Količina u optjecaju:
$ 328.90M
$ 328.90M$ 328.90M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 257.46M
$ 257.46M$ 257.46M
Povijesni maksimum:
$ 84.967
$ 84.967$ 84.967
Povijesni minimum:
$ 0.6988230808940652
$ 0.6988230808940652$ 0.6988230808940652
Trenutna cijena:
$ 0.7828
$ 0.7828$ 0.7828

FTX Token (FTT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike FTX Token (FTT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FTT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FTT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FTT tokena, istražite FTT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FTT

Jeste li zainteresirani za dodavanje FTX Token (FTT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FTT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

FTX Token (FTT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena FTT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FTT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FTT? Naša FTT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

