FOX Token Logotip

FOX Token Cijena(FOX)

1 FOX u USD cijena uživo:

$0.02771
$0.02771$0.02771
-0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FOX Token (FOX)
FOX Token (FOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02718
$ 0.02718$ 0.02718
24-satna najniža cijena
$ 0.02921
$ 0.02921$ 0.02921
24-satna najviša cijena

$ 0.02718
$ 0.02718$ 0.02718

$ 0.02921
$ 0.02921$ 0.02921

$ 5.134914976417942
$ 5.134914976417942$ 5.134914976417942

$ 0.018176800459428835
$ 0.018176800459428835$ 0.018176800459428835

+0.21%

-0.60%

-4.66%

-4.66%

FOX Token (FOX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02768. Tijekom protekla 24 sata, FOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02718 i najviše cijene $ 0.02921, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOX je $ 5.134914976417942, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.018176800459428835.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOX se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i -4.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FOX Token (FOX)

No.851

$ 21.38M
$ 21.38M$ 21.38M

$ 56.73K
$ 56.73K$ 56.73K

$ 27.65M
$ 27.65M$ 27.65M

772.29M
772.29M 772.29M

999,089,275
999,089,275 999,089,275

2021-07-16 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija FOX Token je $ 21.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.73K. Količina u optjecaju FOX je 772.29M, s ukupnom količinom od 999089275. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.65M.

FOX Token (FOX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FOX Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001673-0.60%
30 dana$ -0.00077-2.71%
60 dana$ +0.00311+12.65%
90 dana$ -0.00153-5.24%
FOX Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FOX od $ -0.0001673 (-0.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FOX Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00077 (-2.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FOX Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FOX od $ +0.00311 (+12.65%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FOX Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00153 (-5.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FOX Token (FOX)?

Pogledajte FOX Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je FOX Token (FOX)

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

FOX Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FOX Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FOX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FOX Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FOX Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FOX Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FOX Token (FOX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FOX Token (FOX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FOX Token.

Provjerite FOX Token predviđanje cijene sada!

FOX Token (FOX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FOX Token (FOX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FOX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FOX Token (FOX)

Tražiš kako kupiti FOX Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FOX Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FOX u lokalnim valutama

1 FOX Token(FOX) u VND
728.3992
1 FOX Token(FOX) u AUD
A$0.0420736
1 FOX Token(FOX) u GBP
0.0202064
1 FOX Token(FOX) u EUR
0.023528
1 FOX Token(FOX) u USD
$0.02768
1 FOX Token(FOX) u MYR
RM0.1168096
1 FOX Token(FOX) u TRY
1.1387552
1 FOX Token(FOX) u JPY
¥4.06896
1 FOX Token(FOX) u ARS
ARS$38.1267088
1 FOX Token(FOX) u RUB
2.2301776
1 FOX Token(FOX) u INR
2.43584
1 FOX Token(FOX) u IDR
Rp453.7704192
1 FOX Token(FOX) u KRW
38.605296
1 FOX Token(FOX) u PHP
1.5810816
1 FOX Token(FOX) u EGP
￡E.1.3433104
1 FOX Token(FOX) u BRL
R$0.1503024
1 FOX Token(FOX) u CAD
C$0.0379216
1 FOX Token(FOX) u BDT
3.3639504
1 FOX Token(FOX) u NGN
42.3888752
1 FOX Token(FOX) u COP
$111.1645408
1 FOX Token(FOX) u ZAR
R.0.4877216
1 FOX Token(FOX) u UAH
1.1451216
1 FOX Token(FOX) u VES
Bs4.04128
1 FOX Token(FOX) u CLP
$26.8496
1 FOX Token(FOX) u PKR
Rs7.8434048
1 FOX Token(FOX) u KZT
14.8976528
1 FOX Token(FOX) u THB
฿0.894064
1 FOX Token(FOX) u TWD
NT$0.8478384
1 FOX Token(FOX) u AED
د.إ0.1015856
1 FOX Token(FOX) u CHF
Fr0.022144
1 FOX Token(FOX) u HKD
HK$0.2156272
1 FOX Token(FOX) u AMD
֏10.5809568
1 FOX Token(FOX) u MAD
.د.م0.2485664
1 FOX Token(FOX) u MXN
$0.516232
1 FOX Token(FOX) u SAR
ريال0.1038
1 FOX Token(FOX) u PLN
0.1004784
1 FOX Token(FOX) u RON
лв0.1198544
1 FOX Token(FOX) u SEK
kr0.2599152
1 FOX Token(FOX) u BGN
лв0.0462256
1 FOX Token(FOX) u HUF
Ft9.3386784
1 FOX Token(FOX) u CZK
0.577128
1 FOX Token(FOX) u KWD
د.ك0.0084424
1 FOX Token(FOX) u ILS
0.092728
1 FOX Token(FOX) u AOA
Kz25.2322576
1 FOX Token(FOX) u BHD
.د.ب0.01043536
1 FOX Token(FOX) u BMD
$0.02768
1 FOX Token(FOX) u DKK
kr0.1763216
1 FOX Token(FOX) u HNL
L0.7241088
1 FOX Token(FOX) u MUR
1.267744
1 FOX Token(FOX) u NAD
$0.4860608
1 FOX Token(FOX) u NOK
kr0.2765232
1 FOX Token(FOX) u NZD
$0.0467792
1 FOX Token(FOX) u PAB
B/.0.02768
1 FOX Token(FOX) u PGK
K0.1170864
1 FOX Token(FOX) u QAR
ر.ق0.1007552
1 FOX Token(FOX) u RSD
дин.2.769384

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FOX Token

Koliko FOX Token (FOX) vrijedi danas?
Cijena FOX uživo u USD je 0.02768 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FOX u USD?
Trenutačna cijena FOX u USD je $ 0.02768. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FOX Token?
Tržišna kapitalizacija za FOX je $ 21.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FOX?
Količina u optjecaju za FOX je 772.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FOX?
FOX je postigao ATH cijenu od 5.134914976417942 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FOX?
FOX je vidio ATL cijenu od 0.018176800459428835 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FOX?
24-satni obujam trgovanja za FOX je $ 56.73K USD.
Hoće li FOX još narasti ove godine?
FOX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FOX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FOX Token (FOX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
